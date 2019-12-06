Путін заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2"

Оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG практично закінчив роботи з прокладки труби.
Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін, передає видання Газета.ru. Введення в експлуатацію газопроводу дозволить збільшити вдвічі обсяги можливих поставок російського газу по балтійському маршруту.
Прокладка газопроводу "Північний потік - 2"
theworldnews.net
"Зараз близькі до завершення роботи з прокладки трубопроводу "Північний потік-2", – сказав Путін. Він також зазначив, що в 2018 році Росія поставила в Німеччину 55,5 млрд кубічних метрів газу. Такі обсяги є рекордними, підкреслив політик.
При цьому Путін підкреслив, що введення "Північного потоку-2" додатково задовольнить попит на енергоносії як в Німеччині, так і інших країнах. Зараз, зазначив глава РФ, німецькі споживачі "безперебійно отримують російський газ".
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроект про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінила свої енергетичні правила для регулювання газопроводу.
30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Датського енергетичного агентства.
Згодом німецькі коаліційні партії ХДС / ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
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