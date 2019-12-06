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6 грудня • оновлено в 16:55
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Путін заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2"

4.2т
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Оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG практично закінчив роботи з прокладки труби.

Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін, передає видання Газета.ru. Введення в експлуатацію газопроводу дозволить збільшити вдвічі обсяги можливих поставок російського газу по балтійському маршруту.

Прокладка газопроводу "Північний потік - 2"

Прокладка газопроводу "Північний потік - 2"

theworldnews.net

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"Зараз близькі до завершення роботи з прокладки трубопроводу "Північний потік-2", – сказав Путін. Він також зазначив, що в 2018 році Росія поставила в Німеччину 55,5 млрд кубічних метрів газу. Такі обсяги є рекордними, підкреслив політик.

При цьому Путін підкреслив, що введення "Північного потоку-2" додатково задовольнить попит на енергоносії як в Німеччині, так і інших країнах. Зараз, зазначив глава РФ, німецькі споживачі "безперебійно отримують російський газ".

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
газопровод
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Livesey David
Livesey David
А теперь самое время дружно спеть щёневмерлу! ))
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3
1
Ukr Igore
Ukr Igore
Livesey David,Ну то співай.
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0
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
интересно российский аммиакопровод в Одессу еще работает?
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4
1
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Зырыли на дно морское перемогу кастрюлеголовых.....
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5
1
Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Андрущенко Владимир, А не задумывались о том,что в месте с ихней перемогой ещё зарыли создание новых рабочих мест,зато немецкие производители получают газ без перебоев и в полном объёме.Идеи Троцкого живут и процветают,газ качать и продавать проще,чем свою промышленность поднимать,заводы строить
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