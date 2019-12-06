Путін заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2"

Оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG практично закінчив роботи з прокладки труби.

Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін, передає видання Газета.ru. Введення в експлуатацію газопроводу дозволить збільшити вдвічі обсяги можливих поставок російського газу по балтійському маршруту.

Прокладка газопроводу "Північний потік - 2" theworldnews.net

"Зараз близькі до завершення роботи з прокладки трубопроводу "Північний потік-2", – сказав Путін. Він також зазначив, що в 2018 році Росія поставила в Німеччину 55,5 млрд кубічних метрів газу. Такі обсяги є рекордними, підкреслив політик.

При цьому Путін підкреслив, що введення "Північного потоку-2" додатково задовольнить попит на енергоносії як в Німеччині, так і інших країнах. Зараз, зазначив глава РФ, німецькі споживачі "безперебійно отримують російський газ".

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