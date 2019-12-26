Головна Новини
26 грудня • оновлено в 11:01
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Росія придумала, як помститися США за "газопровід Путіна"

3.2т
Читати матеріал російською

Росія може розширити "чорні списки" іноземців, яким заборонено в'їзд у країну. Таким чином Кремль має намір відповісти на санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

"Відповідь буде знайдена, вона може бути в формі розширення наших стоп-листів на в'їзд у Росію. Їх списки, американські, щодо обмежень на в'їзд у США часто стають надбанням гласності, у нас такої практики немає", – повідомив заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков, передає РБК.

За його словами, ті, хто займаються просуванням рішень адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованих проти Москви, не зможуть в'їхати в Росію вільно.

Новини
У Німеччині викрили шпигуна, який просуває "газопровід Путіна"

Водночас Рябков додав, що Москва не має наміру вводити обмеження проти американського бізнесу, що працює на території Росії.

Заступник голови МЗС РФ пояснив, що подібні дії з боку Кремля суперечили б політиці керівництва країни з питання залучення іноземних інвестицій.

Росія може розширити "чорні списки" іноземців, яким заборонено в'їзд в країну

Росія може розширити "чорні списки" іноземців, яким заборонено в'їзд в країну

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
11
43
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Напугали американского ежика - ка-ца-пс-кой голой жо-пой.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петров Игорь
Петров Игорь
«Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете»... херург задомстанов
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Хе хе ну запрятят они каким-то сенатора въезд в РФ, американцы только поржут они и так не обирались приезжать в рашу
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги