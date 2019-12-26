Росія придумала, як помститися США за "газопровід Путіна"

Росія може розширити "чорні списки" іноземців, яким заборонено в'їзд у країну. Таким чином Кремль має намір відповісти на санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

"Відповідь буде знайдена, вона може бути в формі розширення наших стоп-листів на в'їзд у Росію. Їх списки, американські, щодо обмежень на в'їзд у США часто стають надбанням гласності, у нас такої практики немає", – повідомив заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков, передає РБК.

За його словами, ті, хто займаються просуванням рішень адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованих проти Москви, не зможуть в'їхати в Росію вільно.

Водночас Рябков додав, що Москва не має наміру вводити обмеження проти американського бізнесу, що працює на території Росії.

Заступник голови МЗС РФ пояснив, що подібні дії з боку Кремля суперечили б політиці керівництва країни з питання залучення іноземних інвестицій.

Росія може розширити "чорні списки" іноземців, яким заборонено в'їзд в країну

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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