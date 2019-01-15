Удар по гаманцях: у Росії запропонували ввести новий податок

У Росії запропонували ввести податок на виїзд при перетині державного кордону, який складе 500 рублів (близько 210 гривень) і для іноземців, і для росіян.

"За непростої міжнародної обстановки особливої актуальності набувають питання розвитку внутрішнього туризму", — йдеться у зверненні асоціації підприємців із розвитку бізнес-патріотизму АВАНТІ, поданому до Ради федерації та Державної думи, повідомляють "РИА Новости".

Російські бізнесмени зазначають, що "сьогодні створені унікальні умови, за яких можна в досить стислі терміни відродити туристичну галузь Росії і підвищити її світову конкурентоспроможність".

Представники асоціації наполягають, щоб податок стягувався щоразу, коли росіянин чи іноземець залишає країну, за винятком тимчасової зупинки протягом 24 годин.

"Реалізація запропонованої нашою асоціацією ініціативи здатна принести додатково близько 35 млрд рублів (14,6 млрд гривень) на рік, що дозволить не тільки забезпечити успішне виконання Федеральної цільової програми "Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в РФ (2019-2025 роки)", але і закласти основу для переходу туристичної галузі на інноваційний шлях розвитку", — резюмували підприємці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз на 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що на початку 2019 року на росіян може чекати інфляційний шок.

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