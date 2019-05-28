Удар на $600 млрд: як може постраждати світ через торгову війну Трампа

Торгова війна між Сполученими Штатами і Китаєм може призвести до різкого падіння світового валового внутрішнього продукту.

Згідно з прогнозами, якщо мита будуть розширені й охоплять увесь американо-китайський ринок, то обсяг світового ВВП у 2021 році впаде на 600 млрд доларів, повідомляє Bloomberg.

Водночас, експерти вважають, що якщо торгової війни вдасться уникнути, то економіки двох країн все одно чекає уповільнення.

Зокрема, через два роки зростання ВВП США сповільниться на 0,2%, а Китаю – на 0,5%.

Сповільниться також зростання світового виробництва.

Через торгову війну Дональда Трампа обсяг світового ВВП у 2021 році може впасти на 600 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів митами буде обкладений практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. Так, тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

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