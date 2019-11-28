Удар на $12 млрд: "Нафтогаз" розповів, як покарають Росію за відмову від транзиту

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна вимагає від "Газпрому" компенсацію в разі повного припинення транзиту природного газу.
"У рамках нового арбітражу, який почав "Газпром", ми змушені були подати зустрічні позови. Вони включають компенсацію за перегляд тарифу, який заснований на тому, що за відсутності транзиту з 2020 року нам доведеться розраховувати так звану прискорену амортизацію", – повідомив представник національної акціонерної компанії в інтерв'ю Deutsche Welle.
За його словами, Україна перерахує витрати на знецінення своєї газотранспортної системи, а потім включить їх до відповідного тарифу.
"Тому під час перегляду тарифу "Газпром" буде зобов'язаний заплатити нам загалом 11,8 млрд доларів компенсації в рамках цих позовних вимог", – резюмував Вітренко.
Україна вимагає від "Газпрому" компенсацію в разі повного припинення транзиту
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність в країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується вже в вересні 2019 року.
Попередній раунд переговорів по транзиту газу пройшов в Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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