Удар на $12 млрд: "Нафтогаз" розповів, як покарають Росію за відмову від транзиту

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна вимагає від "Газпрому" компенсацію в разі повного припинення транзиту природного газу.

"У рамках нового арбітражу, який почав "Газпром", ми змушені були подати зустрічні позови. Вони включають компенсацію за перегляд тарифу, який заснований на тому, що за відсутності транзиту з 2020 року нам доведеться розраховувати так звану прискорену амортизацію", – повідомив представник національної акціонерної компанії в інтерв'ю Deutsche Welle.

За його словами, Україна перерахує витрати на знецінення своєї газотранспортної системи, а потім включить їх до відповідного тарифу.

"Тому під час перегляду тарифу "Газпром" буде зобов'язаний заплатити нам загалом 11,8 млрд доларів компенсації в рамках цих позовних вимог", – резюмував Вітренко.

Україна вимагає від "Газпрому" компенсацію в разі повного припинення транзиту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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