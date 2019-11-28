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29 листопада • оновлено в 11:30
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Удар на $12 млрд: "Нафтогаз" розповів, як покарають Росію за відмову від транзиту

13.4т
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Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна вимагає від "Газпрому" компенсацію в разі повного припинення транзиту природного газу.

"У рамках нового арбітражу, який почав "Газпром", ми змушені були подати зустрічні позови. Вони включають компенсацію за перегляд тарифу, який заснований на тому, що за відсутності транзиту з 2020 року нам доведеться розраховувати так звану прискорену амортизацію", – повідомив представник національної акціонерної компанії в інтерв'ю Deutsche Welle.

За його словами, Україна перерахує витрати на знецінення своєї газотранспортної системи, а потім включить їх до відповідного тарифу.

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"Тому під час перегляду тарифу "Газпром" буде зобов'язаний заплатити нам загалом 11,8 млрд доларів компенсації в рамках цих позовних вимог", – резюмував Вітренко.

Україна вимагає від "Газпрому" компенсацію в разі повного припинення транзиту

Україна вимагає від "Газпрому" компенсацію в разі повного припинення транзиту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
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Livesey David
Livesey David
После прекращение транзита и существование Нафтогаза прекратится.
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злой укр
злой укр
Livesey David, не только насригаза,но и хо х лы замёзнут.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Дурень думкою...
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Есть функционирующий сп1, загруженный на 50%, как вы думаете ес будет ради рагулей уши морозить или загрузит его на 100%. Пока сцаной тряпкой по пятяку хлестать будет приводя в чувство свинорусов
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