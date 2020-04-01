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1 квітня • оновлено в 14:02
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Удар для польської економіки: які галузі постраждають через відтік українців

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За 10 днів з Польщі в Україну через спалах коронавірусу повернулося понад 100 тисяч українців (12% українських трудових мігрантів), в результаті підприємства харчової промисловості та логістичні компанії можуть опинитися на межі краху.

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Про дефіцит робочих рук повідомляють аналітики компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Удар для польської економіки: які галузі постраждають через відтік українців

"Сталося фактично дві хвилі виїзду. Перша хвиля відзначалася приблизно до 17 березня, друга - напередодні закриття державних кордонів України 27 березня. Багато українців в Польщі були дезінформовані, вирішивши, що україно-польський кордон закривають повністю. Хоча і зараз його можна перетнути на автомобілі або пішки", - розповів гендиректор компанії Томаш Богдевіч.

За його словами, тих, хто повернувся, можна розділити на дві категорії. Перша - це українці, у яких закінчувалася робоча віза або хто працював по безвізу, маючи дозвіл на роботу. Друга категорія – це ті, хто залишився без роботи, а недобросовісні компанії з працевлаштування просто кинули їх, не знайшовши заміни. Про дефіцит робочих рук з України заявили на підприємствах харчової промисловості та в логістичних компаніях. Це ті галузі, які поки нарощують оберти виробництва під час пандемії.

Відразу після закриття кордонів польські фермери звернулися до прем'єр-міністра Польщі з проханням дати можливість залишитися працівникам з України, тому що їх нестача в зв'язку з закриттям кордонів спричинить за собою "крах багатьох галузей польської економіки і може загрожувати безпеці підтримки ланцюга поставок продовольства", - йдеться в листі Польської асоціації профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій.

За словами Богдевіча, ті українці, які хочуть повернутися назад можуть це зробити і зараз, але вони повинні пройти обов'язковий карантин введений в Польщі.

"Підприємства потребують робочої сили. Відтік українців може уповільнити темпи їх роботи, тому зараз ми активно рекрутує українців, які залишаються в Польщі. Ті, хто виїхав з Польщі, але має намір повернутися назад, можуть це зробити. Але вони повинні пройти обов'язковий карантин, введену владою Польщі. і, як ми раніше повідомляли, наша компанія одна з перших за свій рахунок відкрила карантинні центри в Лодзі і Гданську для прийому таких робітників ", - пояснив Богдевіч.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в деяких пунктах пропуску на кордоні Польщі з Україною в п'ятницю, 27 березня, вишикувалися величезні черги українців-заробітчан. Громадяни прибули в основному без власного транспорту і намагаються перетнути кордон пішки, щоб повернутися на Батьківщину

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Тема
Коронавірус
Місце
Польща
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
да уж, подзасрутся панские толчки
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Панам не стало хватать холопов
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Пигин Макс
Пигин Макс
То есть заробитчане поднимали экономику Польши? А на экономику Украины им плевать? Вот для чего затевался майдан...
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Пигин Макс, да ср...ть они хотели на свою Украину. Нужен был безвиз для нелегальной трудовой миграции, так называемые "кружевные труселя". В самом деле, не в окопах же Донбасса дoxнуть за #тыщавдень.
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