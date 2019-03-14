Убитий ватажок "ДНР" потрапив на гроші

На окупованому Донбасі випустили пам'ятні монети із зображенням убитого ватажка терористів "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка.
Монети випустив так званий Центробанк ДHP у 2019 році, йдеться на сторінках проросійських спільнот у соціальних мережах.
На монетах, крім зображення Захарченка, також значаться дати його народження і смерті – 1976-2018 роки.
Також у "ДНР" випустили блок марок серії "Вони були першими", де розмістили портрети ліквідованих ватажків терористів: Захарченка, "Гіві" і "Mотopоли".
Олександр Захарченко
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 серпня 2018 року терористи в Донецьку затримали "українських диверсантів", яких звинуватили у вбивстві ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
Окупанти заявили, що один із затриманих нібито є агентом Служби безпеки України.
Соратники Захарченка, вивчивши місце вибуху й процес закладання бомби, дійшли до висновку, що його вбивство відбулося не без допомоги наближених до нього людей.
У січні відомий український режисер Сергій Лозниця заявив, що відео, на якому зображене вбивство Захарченка, могло бути постановочним.
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