Убитий ватажок "ДНР" потрапив на гроші

На окупованому Донбасі випустили пам'ятні монети із зображенням убитого ватажка терористів "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка.

Монети випустив так званий Центробанк ДHP у 2019 році, йдеться на сторінках проросійських спільнот у соціальних мережах.

На монетах, крім зображення Захарченка, також значаться дати його народження і смерті – 1976-2018 роки.

Також у "ДНР" випустили блок марок серії "Вони були першими", де розмістили портрети ліквідованих ватажків терористів: Захарченка, "Гіві" і "Mотopоли".

Олександр Захарченко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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