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Убитий ватажок "ДНР" потрапив на гроші

3.1тЧитати матеріал російською

На окупованому Донбасі випустили пам'ятні монети із зображенням убитого ватажка терористів "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка.

Монети випустив так званий Центробанк ДHP у 2019 році, йдеться на сторінках проросійських спільнот у соціальних мережах.

На монетах, крім зображення Захарченка, також значаться дати його народження і смерті – 1976-2018 роки.

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Також у "ДНР" випустили блок марок серії "Вони були першими", де розмістили портрети ліквідованих ватажків терористів: Захарченка, "Гіві" і "Mотopоли".

Олександр Захарченко

Олександр Захарченко

Убитий ватажок "ДНР" потрапив на гроші
Убитий ватажок "ДНР" потрапив на гроші
Убитий ватажок "ДНР" потрапив на гроші
Убитий ватажок "ДНР" потрапив на гроші

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Захарченко
Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
Новини ДНР
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Скирда Женя
Скирда Женя
какая же это монета!!!\? У неё же достоинства нет ( я имею ввиду номинала!) )))))))
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Кружок первые очумелые ручки донбабве! К ним клеилось все сколько нибудь ценное, вот и поплатились!!!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия славно пердолит передовые части росийской армии на Донбассе! война до полной победы!
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1
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