Uber отримав рекордні збитки і влаштував масштабну хвилю звільнень

Uber Technologies Inc. отримав рекордні збитки у другому кварталі 2019 року – 5,2 млрд доларів.

Це призвело до того, що американська компанія звільнила 435 співробітників по всьому світу, повідомляє TechCrunch.

За інформацією видання, скорочення торкнулися 265 співробітників з проектно-технічного відділу та 170 співробітників з відділу розробки.

Близько 85% з них проживають в США, 10% – в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, інші – в Європі, Африці і на Близькому Сході.

Число звільнених становить 8% від всіх працівників відповідних підрозділів.

Це вже не перший випадок масових скорочень в Uber. Зокрема в кінці липня втратили роботу 400 осіб – приблизно третина співробітників маркетингового управління компанії.

Експерти відзначають, що масштабні збитки Uber обумовлені тим, що американська компанія виділила 3,9 млрд доларів на компенсацію витрат, пов'язаних з процедурою первинного розміщення акцій, яку вона провела в травні на біржі Нью-Йорка.

Uber Technologies Inc. отримав рекордні збитки у другому кварталі 2019 року – 5,2 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сервіс для виклику таксі Uber повідомив зареєстрованим в системі водіям, що відмовляється від послуг "'євроблях" в Україні.

Зокрема, з 9 травня компанія припинила приймати нових водіїв із автомобілями на іноземній реєстрації.

Крім того, в разі поновлення документів автомобілів на єврореєстрації (наприклад, страхового поліса) – Uber їх відхиляє.

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