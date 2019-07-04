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У Зеленського знову потрапили в скандал через російський газ: всі подробиці

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В Офісі Президента (ОП) України відмовилися розкривати інформацію, хто саме, коли і в якому форматі вів і веде переговори про постачання природного газу з представниками Росії.

Про це сказано у відповіді на інформаційний запит "Українських Новин". Відзначається, що в президентському Офісі проігнорували питання журналістів.

Там відмовилися відповісти, чи проводив президент України Володимир Зеленський з кимось зустрічі або телефонні переговори по газу, чи давав доручення на ведення таких переговорів, а також отримував вхідні повідомлення про ведення переговорів з РФ або з "Газпром" і їхніх результати від третіх осіб і організацій.

"Ваш лист... не може розглядатися як запит на інформацію, оскільки не відповідає нормам Закону "Про доступ до публічної інформації", - сказано у відповіді ОП.

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відповідь ОП

відповідь ОП

ukranews.com

При цьому, всупереч вимогам закону, у відповіді не уточнюється, в чому саме чиновники президентського Офісу вбачають невідповідність форми запиту або доданих в нього питань.

Згідно з чинним законодавством, міжнародні переговори президента України (зокрема телефонні), а також їхня тематика в обов'язковому порядку фіксуються в президентському Офісі. Також, як і директиви, які даються на ведення переговорів президентом, або вхідна кореспонденція, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" ця інформація є публічною, якщо на доступ до неї не накладено обмеження в установленому законодавством порядку.

Відзначається, що видання оскаржило дії чиновників президентського Офісу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 червня 2019 року, перебуваючи в Німеччині, Зеленський публічно заявив, що йому відома проблема із завершенням дії договору з РФ про постачання газу.

При цьому він повідомив про переговори, що ведуться з цього питання, і про свою участь і інформованість про хід переговорів. "Зараз ми ведемо переговори, і я вважаю, що найближчим часом наші групи сядуть, і, я впевнений, що ми домовимося", - заявив він.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Росіягаз
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Интересно, а что бы ответили на такой запрос у Голобородько?
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
"Сейчас мы ведем переговоры, и я считаю, что в ближайшее время наши группы сядут," - самое время сажать.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Томос и гидность согреют грамодян лучше вражеского газа
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