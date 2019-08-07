У Зеленського запропонували ввести систему бонусів для нардепів: як працюватиме

Головний претендент на посаду голови фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував ввести систему бонусів для народних депутатів для попередження міжфракційних переходів.

"Вважаю, що дуже сильно може допомогти система бонусів для депутатів, тому що 31 тисяча гривень – це дуже непопулярно", – повідомив Арахамія, передає Liga.net.

"Я не хочу, щоб депутатам підвищували зарплату, але хочу, щоб були системи матеріального забезпечення, які залежать безпосередньо від показників ефективності депутата", – додав політик.

За його словами, завдяки діджиталізації можна автоматизувати роботу парламенту і вивільнити кошти на реалізацію такої ідеї.

"Це не повинен бути додатковий бюджет. Я вважаю, що апарат Верховної Ради дуже роздутий. Можна просто за рахунок діджиталізації багато чого автоматизувати, вивільнити кошти і їх перерозподілити на депутатів", – підсумував Арахамія.

Арахамія запропонував ввести систему бонусів для народних депутатів для попередження міжфракційних переходів Liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що прем'єр-міністром буде професійний економіст без досвіду у великій політиці.

Водночас у партії "Слуга народу" також назвали декількох кандидатів на цю посаду.

За неофіційною інформацією, головним претендентом на посаду прем'єр-міністра України є заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

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