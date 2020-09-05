У Зеленського запропонували Кремлю запровадити санкції проти всіх українців

У Офісі президента України у відповідь на санкції, які Кремль запровадив проти п'ятого президента Україні Петра Порошенка та понад 40 інших політиків, заявили, що це не змінить ставлення української влади до Росії як до країни-окупанта.

А тому Москві запропонували накласти санкції одразу на всіх парламентарів та українських громадян. Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента у суботу, 5 вересня.

У глави держави підкреслили, що подобні дії Кремля мають спекулятивний характер тапропагандистський характер. В Офісі нагадали, що через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, а також через політичну кризу у Білорусі позиції Кремля дуже слабкі – йому самому зараз загрожують міжнародні санкції.

"Якщо сьогоднішнє запровадження обмежувальних санкцій стосується принципових позицій, позицій, які так чи інакше зачіпають наше ставлення до безумовності територіальної цілісності України, до високих стандартів демократії, свободи та прав людини, до непорушності постулату про країну-окупанта, яка анексувала частину наших територій, то по всіх цих позиціях ми абсолютно єдині. Незалежно від партійної приналежності та політичних розбіжностей. І в такому разі рекомендуємо запроваджувати санкції відразу проти всіх наших парламентаріїв і навіть проти всіх наших громадян. З метою економії часу, необхідного для складання індивідуальних санкційних списків. Так буде чесно й справедливо", – заявили у Офісі президента.

Там додали, що якщо мета російських санкцій – зіграти на внутрішніх суперечках в українській політиці – то Україна всі подібні маніпуляції "прекрасно вміє читати читати й вони абсолютно не впливають на наше внутрішнє політичне здоров'я".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Росія розширила персональні санкції проти України, ввівши нові обмеження проти топових політиків і чиновників.

Раніше Україна і ще п'ять європейських країн раніше підтримали продовження Радою Євросоюзу санкцій проти Росії за незаконну окупацію Криму.