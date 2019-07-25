"Громадянська конфіскація": у Зеленського запропонували радикальні методи боротьби з незаконним збагаченням

Кандидатка в народні депутати від партії "Слуга народу", член Національної ради з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська запропонувала ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів.

Також серед антикорупційних ініціатив – повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, передає "Укрінформ".

"Ми всі бачимо, що ввело НАЗК, свою так звану автоматичну перевірку декларацій, яка в дійсності автоматичною не є. Не ввели – від цього кількість перевірених декларацій, якість перевірок, на жаль, не змінилася", – повідомила Красносільська під час конференції "Нова антикорупційна стратегія для України: якою вона має бути?".

"Відповідно, наш план перезавантажувати НАЗК – один з перших кроків, вибирати нового одного відповідального керівника НАЗК за процедурою, схожою з підбором суддів Антикорупційного суду, бо це та процедура, яка спрацювала", – додала вона.

Кандидатка в народні депутати від партії "Слуга народу" також зазначила, що Національна рада з питань антикорупційної політики визначила антикорупційну стратегію одним із пріоритетів роботи до кінця цього року.

Партія "Слуга народу" запропонувала ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня до Верховної Ради надійшов законопроект президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення.

Проект закону №10358 передбачає внесення до Кримінального кодексу України положень, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його доходи.

Документом пропонується на законодавчому рівні вирішити питання щодо забезпечення належного функціонування інституту стягнення необґрунтованих активів таких осіб.

Також передбачається введення у Цивільному кодексі окремої підстави припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, і межу вартості таких активів (вартість, яка у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

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