У Зеленського витратили 720 тисяч гривень на годинники для подарунків

Державне управління справами президента України Володимира Зеленського витратило 723 тисячі грн на закупівлю сувенірних годинників.

Угоди із ТОВ "Київський годинниковий завод" уклали у травні-листопаді без використання електронної системи. Про це повідомляють "Наші гроші".

172 одиниці подарункових наручних Kleynod закупили для проведення заходів та офіційних прийомів за участю Зеленського.

Зокрема придбали 74 годинники K20.6 по 4 544 грн. Вони мають позолочений корпус із нержавіючої сталі, а також швейцарський кварцовий механізм, мінеральне скло та цифри за мотивами тризуба.

Також замовили 48 годинників KFS 810 по 4 158 грн, 17 годинників KFS 510 по 4 077 грн і 8 годинників KFS 510 по 3 718 грн. Моделі – чоловічі у військовому стилі з корпусом із нержавіючої сталі та кварцовим механізмом.

Ще 25 жіночих годинників К135-503W Kr із візерунком купили по 3 510 грн. Вони мають швейцарський кварцовий механізм та корпус із нержавіючої сталі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Укравтодор" за результатами тендеру планував витратити 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota – Land Cruiser Prado і Highlander.

Зокрема, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області замовила Toyota Highlander Premium у ТОВ "Алмаз Мотор, ЛТД" вартістю 1,7 млн грн. На позашляховик Toyota Land Cruiser Prado "Укравтодор" планував витратити 1,8 млн грн.

Однак пізніше голова "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що тендер Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області скасовано.