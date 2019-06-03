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У Зеленського виступили проти розсекречення декларацій співробітників СБУ

1.9тЧитати матеріал російською

Виконуючий обов'язки глави Служби безпеки України Іван Баканов виступив проти розсекречення декларацій співробітників СБУ.

"Це не просте питання, тобто – я людина, яка має діяти відповідно до закону. За законом, я не повинен подавати свою декларацію. Якщо будуть зміни, то, звичайно, подам її", – повідомив Баканов, передає InfoResist.

Він зазначив, що сам спочатку спробував опублікувати свою декларацію.

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"Але мені пояснили, знаєте, якщо ви людина цивільна, були, то в принципі не потрібно хвилюватися, але врахуйте той факт, що в службі працюють люди, які безпосередньо щодня мають справу з ворогом. Якщо вони будуть публікувати такі декларації, то можуть поставити під загрозу життя своїх близьких", – додав Баканов.

Водночас він підкреслив, що з часом опублікує свою декларацію, оскільки "приховувати нічого".

Баканов виступив проти розсекречення декларацій співробітників СБУ

Баканов виступив проти розсекречення декларацій співробітників СБУ

"112 Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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