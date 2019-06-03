У Зеленського вигадали жорстке покарання для корупціонерів: деталі

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроект про відповідальність за незаконне збагачення.

Про це розповів представник президента в парламенті Руслан Стефанчук в кулуарах Ради в понеділок, 3 червня, передає "Українська Правда". За його словами, президентську ініціативу погодили з МВФ і Світовим банком.

"Я сподіваюся, що цей проект закону (про відповідальність за незаконне збагачення. - Ред.), або сьогодні, або завтра буде внесений в Раду. Цей законопроект набагато ширший, ніж ті, які напрацьовувалися, він не обмежується тільки кримінальною відповідальністю, туди додані питання цивільно-правової відповідальності, оскільки це комплексний законопроект", - сказав Стефанчук.

Руслан Стефанчук

Він додав, що сподівається на співпрацю з комітетом ВР і парламентом. За його словами, зараз парламент неефективний і блокує президентські ініціативи.

"Питання внесення до процесуальних кодексів, в окремі закони, що стосуються судоустрою, тобто ми вже розробляємо комплексний проект, який, я сподіваюся, може бути, сьогодні або завтра буде внесений в Раду", - повідомив представник Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні команда тоді ще кандидата в президенти Зеленського запропонувала нову схему боротьби з корупцією в Україні, згідно з якою покарання за подібний злочин "має перевищувати всі можливі вигоди від неї".

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