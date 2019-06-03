ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

У Зеленського вигадали жорстке покарання для корупціонерів: деталі

886Читати матеріал російською

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроект про відповідальність за незаконне збагачення.

Про це розповів представник президента в парламенті Руслан Стефанчук в кулуарах Ради в понеділок, 3 червня, передає "Українська Правда". За його словами, президентську ініціативу погодили з МВФ і Світовим банком.

"Я сподіваюся, що цей проект закону (про відповідальність за незаконне збагачення. - Ред.), або сьогодні, або завтра буде внесений в Раду. Цей законопроект набагато ширший, ніж ті, які напрацьовувалися, він не обмежується тільки кримінальною відповідальністю, туди додані питання цивільно-правової відповідальності, оскільки це комплексний законопроект", - сказав Стефанчук.

Новини
Корупція в енергетиці: в НАБУ розкрили деталі розслідування

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

Він додав, що сподівається на співпрацю з комітетом ВР і парламентом. За його словами, зараз парламент неефективний і блокує президентські ініціативи.

"Питання внесення до процесуальних кодексів, в окремі закони, що стосуються судоустрою, тобто ми вже розробляємо комплексний проект, який, я сподіваюся, може бути, сьогодні або завтра буде внесений в Раду", - повідомив представник Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні команда тоді ще кандидата в президенти Зеленського запропонувала нову схему боротьби з корупцією в Україні, згідно з якою покарання за подібний злочин "має перевищувати всі можливі вигоди від неї".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Володимир ЗеленськийРуслан Стефанчук
Місце
Україна
Теги
корупціяВерховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки