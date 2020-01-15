"У Зеленського в голові порожнє місце": в мережу злили скандальний запис з одкровеннями Гончарука

У мережі опублікували аудіо розмов нібито прем'єра Олексія Гончарука, заступниці глави Нацбанку Катерини Рожкової і міністерки фінансів Оксани Маркарової.

Запис з'явився на You-Tube-каналі "Як обдурити президента" (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

Під час бесіди співрозмовники обговорювали курс долара в Україні і економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським. Гончарук давав поради, як подати все президенту.

Головні тези розмови:

У Зеленського "є дуже примітивне розуміння економічних процесів".

Президент нібито не розуміє, за рахунок чого зміцнюють курс гривні. У глави держави "пусте місце в голові".

Гончарук: "Я – повний профан в економіці, юрист за освітою".

У Зеленського "два страхи: що корупціонери заробляють гроші і що всі ці гроші – Петра Порошенка".

mukachevo.net

"Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова, Юлія Ковалів збиралися на нараду до "тупого президента" Зеленського", – підписали ролик із записами.

Гучними заявами найбільше відзначився прем'єр.

"У Зеленського є дуже примітивне розуміння економічних процесів. Є платіжний баланс, а курс насильно зміцнили. Він шукає відповідь на це питання. А у нього немає відповіді", – видав він.

Прем'єр каже, що гіпотетично потрібно пояснити Зеленському, що гривня зміцнюється завдяки тому, що її сильно розгойдували перед виборами. А тепер люди побачили, що боятися нема чого, тому що "новий сильний президент". "У нього немає в голові цього. Треба показувати і треба, щоб виглядало дуже реалістично, будемо говорити", – сказав прем'єр.

"Поки у президента в голові не буде відповіді на це питання – у нього буде порожнє місце там. І до нього буде прилітати ця хр*нь на тему облігацій. Вона потрапляє в голову тому, що там є туман", – додав Гончарук.

"Я повний профан в економіці – я юрист за освітою", – сказав прем'єр. При цьому він очолює орган виконавчої влади, який, зокрема, займається економічною політикою і управляє об'єктами державної власності.

"Але що я розумію? Є дві економічні теорії – монетаризм і кейнсіанська. Ти йдеш шляхом здешевлення ресурсів. І ти йдеш шляхом друкування грошей і як би розвиваєш економіку. Якщо ти йдеш шляхом здешевлення ресурсів, то твоя стратегія в тому, щоб інфляція знижувалася. І треба показати, що, дивіться, в західних країнах люди заробляють по 2%, депозити. Все інше на грошах спекулятивних. Тому економіка там росте, не падає", – додав Гончарук.

Рожкова і Маркарова приєдналися до обговорення, як дохідливо пояснити ситуацію "що на що впливає" президенту.

Відзначимо, в ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про швидкий відхід Гончарука. Відзначається, що прем'єр вже міг написати заяву про відставку, яку підпишуть "із хвилини на хвилину".

Зокрема, про це пише Telegram-канал "Легітимний", близький до заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, підтверджуючи прослушку Гончарука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук заявив, що не вважає зміцнення гривні негативним явищем.

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