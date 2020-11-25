У Зеленського звинуватили російських військових у НС з водою у Криму: показові фото

В окупованому Криму проблема з водою сталася через неправильні дії Росії, яка перекидала ресурси для потреб військових. Нині на півострові склалася катастрофічна ситуація, про що свідчать фотографії водосховищ.

Постійний представник президента у Криму Антон Кориневич в ефірі каналу "Україна 24" пояснив, що влада України стежить за повідомленнями місцевих жителів.

"Безумовно, це спричинено тим, що Російська Федерація як держава-окупант неправильно розподіляє водні ресурси. Аналітика каже, що до початку окупації на 2014 рік своєї води в Криму для потреб цивільного населення вистачало. Після початку тимчасової окупації Росія почала направляти водні ресурси не туди, а саме на військові бази, обслуговування військового персоналу", – сказав він.

У Криму не вистачає води на потреби місцевих жителів

За словами Кориневича, поки що ситуація стерпна, але тепла й суха зима можуть посилити проблему.

Що передувало

Ще із середини жовтня на окупованому півострові посилилася проблема з нестачею води. Слідом за Сімферопольським, Бахчисарайським районами й Алуштою графік водопостачання ввели в Білогірську, а Севастополь перейшов у "режим підвищеної готовності" через дефіцит води.

Водосховища у Криму міліють

Фотографії з окупованого півострова яскраво свідчать про те, наскільки низько впав рівень води у водосховищах.

У Криму вже захотіли опріснювати морську воду

Самопроголошений глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що Сімферополь до кінця січня 2021 року додатково отримає 30 тисяч куб. м води зі свердловин.

НС з водою у Криму

Водночас на півострові продовжують перекидати воду з Тайганського в Сімферопольське водосховище. Також "влада" Криму планує опріснювати морську воду, але експерти переконані, що це не допоможе розв'язати проблему.

Проблема з водою у Криму загострилася

"Річ у тому, що в нас немає ефективних установок, які опріснюють воду відразу до питної кондиції. Це є в Ізраїлі. Вони опріснюють воду Середземного моря до кондиції питної – до рівня 0,6-0,7 грамів солі в кубічному дециметрі, її можна пити. У нас таких опріснювачів немає.

Водойми в Криму обміліли

Коли до 2014 року Крим забезпечувався водою з Дніпра, ця вода покривала приблизно 80% усіх потреб, 20% становили води власне Кримського півострова. 80% води, яку давав Північно-Кримський канал, становило 1,5 кубокілометра. Це дуже великий обсяг. Опріснювачами таку кількість компенсувати неможливо. Крім того, усі ці системи опріснення дуже енергоємні", – пояснив в ефірі OBOZREVATEL російський гідрогеолог Юрій Медовар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада в Криму визнали, що у водосховищах Сімферополя залишилося дуже мало води. Проблема з посухою на півострові стоїть, як ніколи, гостро.