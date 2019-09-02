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2 вересня • оновлено в 11:27
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У Зеленського розповіли про перші перемоги в боротьбі з рейдерством

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В Україні для бізнесменів ввели можливість оперативно дізнаватися про зміни в реєстрах і подавати скаргу в Антирейдерську комісію онлайн.

Про це написав міністр Кабінету міністрів і радник глави СБУ Дмитро Дубілет у Facebook. Він зазначив, що в питанні боротьби з рейдерством вже є дві перемоги.

"Ми домоглися того, що відкриті дані про юридичних осіб (ЄДР) почали публікуватися щодня, а не щотижня", – написав він. Дубілет пояснив, що дуже часто рейдери змінюють власників або директорів підприємств тоді, як реальні власники про це нічого не знають.

"В Україні є кілька компаній, які дозволяють безкоштовно відстежувати такі зміни – OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, Liga, Vkursi. І якщо раніше жертва рейдерства могла дізнатися про несподівані зміни в своїй компанії з запізненням до тижня (за цей час компанію можуть"віджати" ще більше - забрати активи, перепродати і т.д.), то тепер затримка буде до одного дня", – пояснив він.

Радник глави СБУ додав, що відтепер інформування про зміну даних працює для всіх компаній, а не тільки тих, хто підписався.

"OpenDataBot тепер розсилає СМС-ки усім, щодо кого відбулися зміни (телефон береться з того ж ЄДР, тому важливо, щоб там були реальні контакти), а ПриватБанк - по всіх своїх клієнтах", – йдеться в повідомленні.

Ще одним нововведенням стала можливість подавати скарги в Антирейдерську комісію в електронній формі через iGov.

"Раніше, щоб подати скаргу, вам потрібно було, по-перше, найняти юристів, які підготують для вас великий пакет документів (і навіть з цим половина заявок відхилялася з формальних причин). Більш того, поки ці документи доходили до комісії через ланцюжок канцелярій, могло минути два тижні", – написав Дубілет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дубілет розповів, як в СБУ збирається захистити бізнес від рейдерства.

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Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Тег
бізнесмен
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70rus xxx
70rus xxx
Тобиш,теперь ежедневно станут всех отслеживать?Замечательно.
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