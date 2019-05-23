ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Ціну на газ знизять? У Зеленського дали пряму відповідь

43.5тЧитати матеріал російською

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що команда Володимира Зеленського розглядає різні шляхи щодо зменшення ціни на газ в Україні.

"Однак ті чи інші рішення ми можемо ухвалювати після консультації з міжнародними партнерами, тому що дуже велика залежність, на жаль, від МВФ та інших організацій", – прокоментував Богдан пропозицію скасувати постанову про методику підняття ціни на газ для населення, передає "112 Україна".

За його словами, короткочасне зменшення тарифів може мати зовсім інші наслідки в кредитній і банківській політиці.

Новини
В Україні різко знизили тариф на газ: хто буде платити менше

Команда президента розглядає різні шляхи щодо зменшення ціни на газ

Команда президента розглядає різні шляхи щодо зменшення ціни на газ

"У цьому випадку ми поставлені в таку систему координат, що повинні погоджувати ці рішення. Зменшення на декілька місяців ціни на газ може мати зовсім інші наслідки в кредитній, банківській політиці. Однак наш намір – максимально спрощувати життя українців, особливо в сфері тарифів. І, звичайно, цей шлях ми теж будемо розглядати", – підсумував Богдан.

Відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ з 1 травня 2019-го.

24 квітня команда Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд раніше вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але воно передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вище встановленого Кабміном рівня.

Водночас у команді Зеленського заявили, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
24
Коментарі
134
171
Смішно
17
Цікаво
17
Сумно
15
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Шевченко Вероника
Шевченко Вероника
Порошенко тоже обещал
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Lit Anatoli
Lit Anatoli
Повелись на обещания и дали 73%, увы президент не имеет никакого отношения ни к тарифам, ни к повышению зарплат ..... Поздно, поезд ушел ....
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Зе, про цены на газ особо и не обещал, как бы, это Тимошка с Гриценкой все соревновались, кто дешевле предложит.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки