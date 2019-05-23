Ціну на газ знизять? У Зеленського дали пряму відповідь

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що команда Володимира Зеленського розглядає різні шляхи щодо зменшення ціни на газ в Україні.

"Однак ті чи інші рішення ми можемо ухвалювати після консультації з міжнародними партнерами, тому що дуже велика залежність, на жаль, від МВФ та інших організацій", – прокоментував Богдан пропозицію скасувати постанову про методику підняття ціни на газ для населення, передає "112 Україна".

За його словами, короткочасне зменшення тарифів може мати зовсім інші наслідки в кредитній і банківській політиці.

Команда президента розглядає різні шляхи щодо зменшення ціни на газ

"У цьому випадку ми поставлені в таку систему координат, що повинні погоджувати ці рішення. Зменшення на декілька місяців ціни на газ може мати зовсім інші наслідки в кредитній, банківській політиці. Однак наш намір – максимально спрощувати життя українців, особливо в сфері тарифів. І, звичайно, цей шлях ми теж будемо розглядати", – підсумував Богдан.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ з 1 травня 2019-го.

24 квітня команда Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд раніше вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але воно передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вище встановленого Кабміном рівня.

Водночас у команді Зеленського заявили, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.

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