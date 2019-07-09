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У Зеленського прояснили, що буде з мораторієм на експорт лісу

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Заступник керівника Офісу Президента України з економічних питань Олексій Гончарук переконаний, що мораторій на експорт лісу-кругляка неефективний і повинен бути переглянутий.

Про це він повідомив на брифінгу в Києві, передає УНІАН. За його словами, партнери з ЄС "дуже гостро" ставлять питання про скасування відповідного мораторію, так як вважають, що Україна в цій частині порушила свої зобов'язання.

"З приводу мораторію на експорт деревини. Дивіться, ідеологія введення мораторію на експорт деревини полягала в тому, що треба припинити незаконну вирубку. Очевидно, що припинення незаконних рубок не відбулося і це означає, що цей захід, який був ужитий, точно не досяг тієї мети, для якої він вводився", - заявив він.

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За словами Гончарука, партнери з ЄС "дуже гостро" ставлять питання про скасування відповідного мораторію. "Вони вважають, що Україна в цій частині порушила зобов'язання", - додав він.

Мораторій на ліс

Мораторій на ліс

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"У будь-якому випадку, існуюча модель, зокрема і цей мораторій, не вирішують тих проблем, які існують в державі, тому ми будемо комплексно переглядати це рішення, і я думаю, що ми точно його будемо переглядати", - зазначив Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня 2018 року Верховна Рада підтримала законопроект №5495, який посилює покарання за контрабанду лісу.

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Тема
Мораторій на експорт лісу
Місце
Україна
Тег
ліс
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