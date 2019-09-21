У Зеленського придумали, як не дати росіянам скупити землю в Україні

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що у російських покупців землі сільськогосподарського призначення в Україні будуть конфісковувати придбані ділянки.

"Конфіскація... Ми не можемо просто бігати з шашками і придумувати своє. Там, де санкції, де є агресор – це, звичайно, конфіскація", – повідомив Милованов, передають "Українськi новини".

Міністр підкреслив, що Україна поважає міжнародних партнерів, проте також повинна захищати свій суверенітет.

"Ми повинні побудувати моніторинг і правила гри такі, щоб ми могли більш широко застосовувати цей механізм", – резюмував Милованов.

Міністр економічного розвитку заявив, що Україна повинна захищати свій суверенітет

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроект про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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