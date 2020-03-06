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6 березня • оновлено в 15:17
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У Зеленського пояснили, чому Криму потрібно дати воду

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Новий уряд України має зайнятися водопостачанням анексованого Росією Кримського півострова.

Про це заявив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у кулуарах парламенту.

Політик вважає, що уряд не повинен залишати співвітчизників в біді. На його думку - Крим - український, а значить люди там – українці. Тому уряд повинен для громадян постачати воду. Депутат стверджує, що цей крок не є поступкою РФ.

"Це не буде визнання анексією Криму. Люди повинні розуміти, що ми про них не забуваємо, тому що вони українці", - переконаний Качура.

"Це не поступки Росії!" У Зеленського пояснили, чому Криму потрібно дати воду

У відповідь на питання, чи не пов'язаний ряд останніх заяв представників "Слуги народу" про постачання води до Криму зі спробами Росії пролобіювати питання через загрозу посухи цього літа, Качура відповів, що у Росії проблем з поставками води немає, тому що Крим - це українська територія. За його словами, проблема є "у нашому Криму", і потрібно "зробити все, щоб українські громадяни не померли від нестачі води".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль нібито виступив за подачу води до Криму.

Пізніше він пояснив, що мав на увазі своєю заявою.

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Місце
Україна
Тег
Крим без води
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Це жесть,просто не хватає слів для обурення,воно що вважає що всі українці ідіоти"
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