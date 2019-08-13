"Мають гриф секретності": у Зеленського натякнули на рішення РНБО щодо блокади Донбасу

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що зняття економічної блокади з окупованих територій Донецької і Луганської областей саме по собі нічого не принесе.

"Це ж не блокада, давайте називати речі своїми іменами. Це обмежувальні торговельні заходи, які були запроваджені у відповідь на націоналізацію наших підприємств на неконтрольованій території", – повідомив Данилюк в інтерв'ю BBC Україна.

За його словами, дані підприємства перестали платити податки в центральний бюджет. Тому було прийнято відповідне рішення РНБО.

"І питаючи про зняття обмежувальних заходів, треба розуміти, якими будуть кроки з іншої сторони. Тоді можна говорити про комплексне бачення", – зазначив Данилюк.

"Різні варіанти можуть розглядатися, зараз я вам говорити про них не буду, тому що будь-які документи, які готуються для розгляду на РНБО, мають гриф. Але будь-яке рішення в правильному комплексі може спрацювати. Окремо саме по собі – ні", – резюмував він.

Зняття економічної блокади з окупованих територій Донецької і Луганської областей саме по собі нічого не принесе

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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