"Мають гриф секретності": у Зеленського натякнули на рішення РНБО щодо блокади Донбасу

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що зняття економічної блокади з окупованих територій Донецької і Луганської областей саме по собі нічого не принесе.
"Це ж не блокада, давайте називати речі своїми іменами. Це обмежувальні торговельні заходи, які були запроваджені у відповідь на націоналізацію наших підприємств на неконтрольованій території", – повідомив Данилюк в інтерв'ю BBC Україна.
За його словами, дані підприємства перестали платити податки в центральний бюджет. Тому було прийнято відповідне рішення РНБО.
"І питаючи про зняття обмежувальних заходів, треба розуміти, якими будуть кроки з іншої сторони. Тоді можна говорити про комплексне бачення", – зазначив Данилюк.
"Різні варіанти можуть розглядатися, зараз я вам говорити про них не буду, тому що будь-які документи, які готуються для розгляду на РНБО, мають гриф. Але будь-яке рішення в правильному комплексі може спрацювати. Окремо саме по собі – ні", – резюмував він.
Зняття економічної блокади з окупованих територій Донецької і Луганської областей саме по собі нічого не принесе
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що ТКГ планує обговорити зняття економічної блокади з окупованих території Донецької та Луганської областей.
Також на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі. Крім того, було досягнуто домовленості про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.
При цьому "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.
П'ятий президент України Петро Порошенко розкритикував главу держави Володимира Зеленського через заяви про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження проти ОРДЛО.
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