У Зеленського пообіцяли різкий стрибок економіки: озвучені терміни

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв, що в 2021 році в країні відбудеться різкий економічний стрибок.

Таку заяву він зробив у понеділок, 4 листопада, в ефірі програми "Свобода слова". За словами Гончарука, 2020 рік буде важливим у плані підготовки, запланована інвентаризація і кадрове оновлення.

"У нас повинна запуститися економіка, повинні стрімко з'являтися нові робочі місця, виробництво", – сказав прем'єр.

Олексій Гончарук Скріншот

"Але головну економію ми передбачаємо за рахунок ІT-інструментів, сучасних баз даних... Ми зараз як держава оперуємо жахливо неточними даними... Ми іноді як держава ухвалюємо рішення наосліп. У наступному році у нас повинна з'явитися база даних, яка покаже, наприклад, скільки у нас учнів, студентів", – зазначив Гончарук.

Він додав, що запланований на 2020 рік перепис населення також може пройти за допомогою онлайн-інструментів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз щодо зростання ВВП України в 2019-2022 роках.

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