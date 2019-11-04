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5 листопада • оновлено в 00:47
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У Зеленського пообіцяли різкий стрибок економіки: озвучені терміни

1.7т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв, що в 2021 році в країні відбудеться різкий економічний стрибок.

Таку заяву він зробив у понеділок, 4 листопада, в ефірі програми "Свобода слова". За словами Гончарука, 2020 рік буде важливим у плані підготовки, запланована інвентаризація і кадрове оновлення.

"У нас повинна запуститися економіка, повинні стрімко з'являтися нові робочі місця, виробництво", – сказав прем'єр.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

Скріншот

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"Просто повірте": Гончарук пообіцяв різке зростання економіки України

"Але головну економію ми передбачаємо за рахунок ІT-інструментів, сучасних баз даних... Ми зараз як держава оперуємо жахливо неточними даними... Ми іноді як держава ухвалюємо рішення наосліп. У наступному році у нас повинна з'явитися база даних, яка покаже, наприклад, скільки у нас учнів, студентів", – зазначив Гончарук.

Він додав, що запланований на 2020 рік перепис населення також може пройти за допомогою онлайн-інструментів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз щодо зростання ВВП України в 2019-2022 роках.

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Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Кого объявят виноватым, когда прыжок окажется в яму, понятно уже сейчас))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Не поднимут промышленность - не будет мощной страны! ПО уровню промышленного производства Украина сейчас ниже уровня 1991 года, когда вышла из СССР. А ни одна аграрная страна не стала мощной державой!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Обычно говорят "скачок экономики". Ну у вас пусть будет "прыжок".
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Кристина Стефанова, там скачут по другому поводу.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Кристина Стефанова,
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