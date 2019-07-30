У Зеленського пообіцяли дати субсидії ще мільйону українських сімей

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що уряд може надати субсидії додатково ще одному мільйону українських сімей.

"Деякі домогосподарства, які повинні були б користуватися субсидіями, тому що вони бідні, втратили на них право", – повідомив Герус в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, команда президента Володимира Зеленського зараз аналізує, як можна змінити критерії для того, щоб люди, які потребують допомоги, змогли отримувати субсидії.

"За моїми оцінками, йдеться десь про додатковий один мільйон сімей, яким також може надаватися адресна допомога", – заявив Герус.

Представник президента в Кабінеті міністрів зазначив, що серед цього мільйона в значній мірі будуть пенсіонери, яким понад 70 років, тому що це незахищена категорія.

Серед цього мільйона українців у значній мірі будуть пенсіонери, яким більше 70 років Liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово будуть сплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати субсидії готівкоючерез відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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