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У Зеленського пообіцяли дати субсидії ще мільйону українських сімей

1.6т Читати матеріал російською

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що уряд може надати субсидії додатково ще одному мільйону українських сімей.

"Деякі домогосподарства, які повинні були б користуватися субсидіями, тому що вони бідні, втратили на них право", – повідомив Герус в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, команда президента Володимира Зеленського зараз аналізує, як можна змінити критерії для того, щоб люди, які потребують допомоги, змогли отримувати субсидії.

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"За моїми оцінками, йдеться десь про додатковий один мільйон сімей, яким також може надаватися адресна допомога", – заявив Герус.

Представник президента в Кабінеті міністрів зазначив, що серед цього мільйона в значній мірі будуть пенсіонери, яким понад 70 років, тому що це незахищена категорія.

Серед цього мільйона українців у значній мірі будуть пенсіонери, яким більше 70 років

Серед цього мільйона українців у значній мірі будуть пенсіонери, яким більше 70 років

Liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово будуть сплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати субсидії готівкоючерез відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особи
Андрій Герус Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
субсидії тарифи
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