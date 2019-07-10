Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У Зеленського поклали на Росію рішення проблем з водою в Криму

4.1т Читати матеріал російською

Постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив, що господарські питання на території півострова держава-окупант – Російська Федерація – має вирішувати самостійно.

"Державу-окупанта ми в Крим не запрошували", – підкреслив Кориневич під час дискусії "Крим: бачення майбутнього", що відбулася у Херсоні, передає "Укрінформ".

За його словами, "сезонні" питання, в тому числі і про воду для Криму, перестануть виникати, коли відповідні структури розроблять стратегію деокупацію півострова.

Новини
"Пустіть воду і поїзди": екс-президент Криму звернувся до Зеленського

Водночас перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі нагадав, що державним органом, який визначає державну політику щодо окупованих територій, є міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

"Тому питання щодо води – не води, електроенергії – не електроенергії і так далі для Криму повинні декларувати функціонери міністерства, що відповідають за цей блок питань, а не люди, які ніякого відношення не мають до цієї проблеми", – резюмував Куркчі.

У Зеленського заявили, що господарські питання на території півострова держава-окупант має вирішувати самостійно

У Зеленського заявили, що господарські питання на території півострова держава-окупант має вирішувати самостійно

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
157
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel