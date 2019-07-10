У Зеленського поклали на Росію рішення проблем з водою в Криму

Постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив, що господарські питання на території півострова держава-окупант – Російська Федерація – має вирішувати самостійно.

"Державу-окупанта ми в Крим не запрошували", – підкреслив Кориневич під час дискусії "Крим: бачення майбутнього", що відбулася у Херсоні, передає "Укрінформ".

За його словами, "сезонні" питання, в тому числі і про воду для Криму, перестануть виникати, коли відповідні структури розроблять стратегію деокупацію півострова.

Водночас перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі нагадав, що державним органом, який визначає державну політику щодо окупованих територій, є міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

"Тому питання щодо води – не води, електроенергії – не електроенергії і так далі для Криму повинні декларувати функціонери міністерства, що відповідають за цей блок питань, а не люди, які ніякого відношення не мають до цієї проблеми", – резюмував Куркчі.

У Зеленського заявили, що господарські питання на території півострова держава-окупант має вирішувати самостійно

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.

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