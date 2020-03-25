У Зеленського підрахували розмір дірок бюджету через введений карантин

Дефіцит бюджету України може вирости до 5% через карантин, введений внаслідок епідемії коронавірусу.

Про це заявив у середу, 25 березня, радник президента з економічних питань, член наглядової ради Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, дефіцит бюджету може сягнути 5% ВВП через введені карантинні дії, що в грошовому вираженні означає близько 7-9 млрд доларів.

"Буде переформатовано бюджет. Цілком очевидно, коли йде боротьба з коронавірусом і коли оголошена мобілізація всього суспільства - природно, що збільшуються витрати на охорону здоров'я", – підкреслив радник глави держави.

Устименко зазначив, що зараз єдина можливість профінансувати дефіцит держбюджету – це позичати гроші. Також на початковому етапі він допустив, що можна зробити скорочення витрати за цілою низкою програм, пов'язаних, наприклад, з будівництвом нових об'єктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів розглядає секвестр (урізання витрат) бюджету у розмірі 50 млрд грн. В першу чергу планують урізати всі премії, високі зарплати, неефективні програми та незахищені статті витрат.

Внаслідок пандемії коронавірусу в Україні курс долара може злетіти до 30-35 грн/$, а ВВП – впасти на 4-9%.

Раніше стало відомо, що МВФ готовий мобілізувати $1 трлн на кредити для надання допомоги країнам у боротьбі з COVID-19. Запити, зокрема, отримані від 20 країн.

Україна хоче отримати від МВФ близько $10 млрд, що буде включати $ 5,5 млрд в рамках трирічної програми і $ 4,5 млрд допомоги для подолання коронавірусу.

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