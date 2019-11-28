У Зеленського озвучили терміни початку масштабного продажу землі в Україні

Монобільшість Верховної Ради може ухвалити закон щодо ринку землі вже до кінця поточного року.
"До кінця цього року ми бачимо земельну реформу завершеною", – повідомив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, передає AgroPortal.
"Докладатимемо всіх зусиль, щоб за останні два тижні робочих засідань у Верховній Раді законопроєкт був винесений і ухвалений", – додав він.
За словами члена депутатської фракції "Слуга народу", сама по собі реформа земельного ринку є сигналом того, що Україна здатна виконувати свої обіцянки і нести відповідальність перед інвесторами.
"Безумовно, ринок потрібен. Він є індикатором того, що ми рухаємося до цивілізованого розвитку, де земля є об'єктом ринкових відносин", – резюмував Наталуха.
Монобільшість Верховної Ради може ухвалити закон щодо ринку землі вже до кінця поточного року
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. Таким чином вже у жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
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