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29 листопада • оновлено в 11:15
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У Зеленського озвучили терміни початку масштабного продажу землі в Україні

3.4т
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Монобільшість Верховної Ради може ухвалити закон щодо ринку землі вже до кінця поточного року.

"До кінця цього року ми бачимо земельну реформу завершеною", – повідомив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, передає AgroPortal.

"Докладатимемо всіх зусиль, щоб за останні два тижні робочих засідань у Верховній Раді законопроєкт був винесений і ухвалений", – додав він.

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За словами члена депутатської фракції "Слуга народу", сама по собі реформа земельного ринку є сигналом того, що Україна здатна виконувати свої обіцянки і нести відповідальність перед інвесторами.

"Безумовно, ринок потрібен. Він є індикатором того, що ми рухаємося до цивілізованого розвитку, де земля є об'єктом ринкових відносин", – резюмував Наталуха.

Монобільшість Верховної Ради може ухвалити закон щодо ринку землі вже до кінця поточного року

Монобільшість Верховної Ради може ухвалити закон щодо ринку землі вже до кінця поточного року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. Таким чином вже у жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Ринок землі в Україні
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
После продаже земли что патриёты собрались защищать от ахресссора? Вот пусть будущие владельцы земли и защищают свою собственность. Даже любое производство можно перенести куда угодно, а вот землю и собственность на ископаемые - нет, поэтому владельцы этого и будут настоящими собственниками страны и пусть защищают свою собственность.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
спешат то как - ты посмотри - побыстрее видать оприходовать кредитики мвфовские в обмен на последний актив
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Понтелеймон Кулиш, Стране пипец, вот пусть эту территорию будущие владельцы земли и защищают. Только похоже местное население здесь заменят на выходцев из других стран
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Все логично. Пан(инвестор) приказал - холоп сделал! В стране Холопии живут идеальные холопы- тупые, храбрые, исполнительные...
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