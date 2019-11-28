У Зеленського озвучили терміни початку масштабного продажу землі в Україні

Монобільшість Верховної Ради може ухвалити закон щодо ринку землі вже до кінця поточного року.

"До кінця цього року ми бачимо земельну реформу завершеною", – повідомив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, передає AgroPortal.

"Докладатимемо всіх зусиль, щоб за останні два тижні робочих засідань у Верховній Раді законопроєкт був винесений і ухвалений", – додав він.

За словами члена депутатської фракції "Слуга народу", сама по собі реформа земельного ринку є сигналом того, що Україна здатна виконувати свої обіцянки і нести відповідальність перед інвесторами.

"Безумовно, ринок потрібен. Він є індикатором того, що ми рухаємося до цивілізованого розвитку, де земля є об'єктом ринкових відносин", – резюмував Наталуха.

Монобільшість Верховної Ради може ухвалити закон щодо ринку землі вже до кінця поточного року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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