У Зеленського остаточно вирішили, чи відновлять водопостачання Криму

Про відновлення водопостачання анексованого Росією Криму навіть не йдеться.

Про це заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає "Український південь".

Радіо Свобода

"Наша позиція не є секретом. Ми її не приховуємо від публіки. Ми вважаємо, що зараз ми не можемо говорити про відновлення водопостачання для тимчасово окупованого Криму. У нас давно така позиція і ми вважаємо її правильною. Перекриття водопостачання – це реальний інструмент впливу на державу-агресора. Безумовно, якщо змінити це і відкрити воду до Криму, то ми позбавимо окупанта величезної проблеми, яку він сьогодні має. Тому, відповідно, цю пропозицію треба розуміти саме в такому контексті, що це значний тиск і це неприємність для держави-окупанта", – заявив представник президента.

При цьому начальник управління Північно-Кримського каналу Сергій Шевченко наголосив, що канал перебуває в задовільному стані і може виконувати функціональне навантаження і обов'язок, які на нього покладені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова уряду Денис Шмигаль нібито виступив за подачу води до Криму.

Пізніше він пояснив, що мав на увазі.

Осінь 2019 року у Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища міліють.

Під час візиту до Криму президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова.

Раніше в "Слугу народу" заявили, що подача води до Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу може стати "допустимим компромісом".

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