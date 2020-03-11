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11 березня • оновлено в 12:37
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У Зеленського остаточно вирішили, чи відновлять водопостачання Криму

4.2т
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Про відновлення водопостачання анексованого Росією Криму навіть не йдеться.

Про це заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає "Український південь".

Окупований Крим воду не отримає: у Зеленського дали чітку відповідь

Радіо Свобода

"Наша позиція не є секретом. Ми її не приховуємо від публіки. Ми вважаємо, що зараз ми не можемо говорити про відновлення водопостачання для тимчасово окупованого Криму. У нас давно така позиція і ми вважаємо її правильною. Перекриття водопостачання – це реальний інструмент впливу на державу-агресора. Безумовно, якщо змінити це і відкрити воду до Криму, то ми позбавимо окупанта величезної проблеми, яку він сьогодні має. Тому, відповідно, цю пропозицію треба розуміти саме в такому контексті, що це значний тиск і це неприємність для держави-окупанта", – заявив представник президента.

При цьому начальник управління Північно-Кримського каналу Сергій Шевченко наголосив, що канал перебуває в задовільному стані і може виконувати функціональне навантаження і обов'язок, які на нього покладені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова уряду Денис Шмигаль нібито виступив за подачу води до Криму.

Пізніше він пояснив, що мав на увазі.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не получит, так не получит, заканчивайте теребить эту тему...
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Украина предала Крым и приступила к геноциду Крымского населения.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что ещё раз доказывает, что украинским властям интересны не люди а территория
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