У Зеленського назвали суму, необхідну на відновлення Донбасу

Валентина Гембарська Економіка 17:56, 8.08.2020

Для відновлення окупованої Росією частини Донбасу потрібно близько 10 мільярдів доларів (277 млрд грн).

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі "Радіо Свобода".

"Попередня оцінка – це близько 10 мільярдів доларів, які будуть потрібні для відновлення непідконтрольної території. Йдеться про 5-7% нашого ВВП", – сказав він.

Також Устенко вважає, що необхідно створити фонд, зокрема і на гроші донорів, для того щоб відновлювати тимчасово окуповані території після їхньої реінтеграції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна почала розробляти амбітну економічну стратегію для Донбасу. Дорожню карту сподіваються представити уже у вересні.

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Економіка

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