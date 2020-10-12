У Зеленського натякнули, що транш МВФ надійде у жовтні

Україна може розраховувати на перший транш макрофінансової допомоги Міжнародного валютного фонду у жовтні.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Він підкреслив, що діалог з МВФ триває.

"Наскільки я знаю, діалог з МВФ плідний і він триває. Думаю, що у короткі терміни ми будемо розраховувати на виділення першого траншу макрофінансової допомоги. На мою думку, ми можемо точно говорити про жовтень", – пояснив він.

Зокрема, заступник глави ОПУ сказав, що від відносин з МВФ залежатиме й отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

"У Брюсселі ми говорили про макрофінансову допомогу, про безумовне виділення першого траншу в розмірі 600 млн євро. Нагадаю, що це дійсно має бути безумовним. Це вже другий транш залежить від певних зобов'язань, які на себе взяла Україна. Дійсно, є прив'язка до нашої активності у відносинах з МВФ. Ми говорили про те, що ми на постійному робочому зв'язку з європейським департаментом МВФ та місією МВФ. Тому коли останні питання, які вважаю технічнішими, будуть зняті, то ЄС нас чітко запевнив, що перший транш буде наданий", – підсумував Жовква.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава НБУ Кирило Шевченко назвав умови отримання Україною чергового траншу від МВФ.

рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Також у Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір направити на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.