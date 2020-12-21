У Зеленського пояснили, як будуть накачувати економіку грошима в 2021 році

Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко вважає, що економіка України буде зростати у 2021 році. Зокрема, допоможе в цьому орієнтація на експорт.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24". Він підкреслив, що 2021-й стане роком економічного зростання.

"Кабінет міністрів закладав 4,5% зростання, ці 4,5% будуть підкріплені відразу декількома каналами. З одного боку, є державні витрати, які стимулюють зростання, друге – це канал щодо м'якої монетарної політики. У держбюджеті закладено рівень інфляції близько 7%. Це означає, що інфляція буде трохи вищою, ніж у цьому році, але все одно вона досить низька, що дасть можливість накачувати економіку грошима через комерційні банки", – сказав він.

Устенко вважає, що у наступному році економіка країни буде активно працювати на експорт.

"Динаміка останніх 1,5 місяців на зовнішньому ринку більш ніж позитивна, і перш за все щодо тієї експортної групи товарів, з якою ми виходимо на ринки – метал, агропродукція. Тут може бути отриманий додатковий імпульс. У базовому сценарії ми будемо рости, і все не так уже й погано", – заявив радник президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 грудня законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік передали на підпис Зеленському.

15 грудня 289 голосами фракцій "Слуга народу", "За майбутнє" і "Батьківщина" ухвалили бюджет країни на 2021 рік.

Кабмін відмовився підвищити зарплати медикам до 23 тис. грн, пояснюючи це тим, що і без того медичний персонал може розраховувати на надбавку в розмірі близько 30%. Крім того, скасували раніше затверджене підвищення зарплат вчителям. Їм повинні були перерахувати оклади за раніше ухваленим законом, але рішення відстрочили. А ось прокурорам пощастило більше. Їх посадовий оклад збільшили на 600 грн – до 1,6 тис.

У кошторисі на 2021 рік на президентську програму по ремонту інфраструктури "Велике будівництво" виділять 150 млрд грн. При цьому в розпал пандемії коронавірусі медицину профінансують на 159 млрд грн.

У держбюджеті-2021 передбачено курс долара на рівні 29,1 грн/$.