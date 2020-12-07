В Ялті найгірша ситуація з водою в історії: подаватимуть погодинно
В окупованому Криму, а саме в Ялті, введуть графік подачі води – її подаватимуть по три години вранці та ввечері. Рівень води в сховищах регіону вже опустився до історичного мінімуму – 17%.
Про це повідомив так званий міністр житлово-комунального господарства Криму Дмитро Черняєв, передає "Інтерфакс". Обмеження введуть уже з 14 грудня. Причиною стали обміління водосховищ через посуху на півострові.
"З 14 грудня адміністрація міста планує приступити до зниження подачі води... з наступного понеділка перехід на графік подачі по три години вранці й три години у вечірній час", – сказав окупант.
За його словами, зараз для Ялти шукають нові джерела водопостачання. Є два варіанти – подача артезіанської води і будівництво опріснювальної установки.
Рівень наповнення двох водосховищ Ялтинського регіону опустився до історичного мінімуму – 17%. Ще на початку літа було 70%. Водночас припливу не спостерігається, що нетипово для листопада. Через це з 27 листопада воду почали вимикати ночами.
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