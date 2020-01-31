У WOG проблеми? Велику мережу АЗС викрили в замовній PR-кампанії

Велику мережу АЗС WOG викрили в масштабній PR-кампанії, яка покликана спростувати існування фінансових проблем. Тим часом в Луцьку почали оголошувати про банкрутство пов'язаних компаній "Золотий екватор" і "ВК Імпекс". Вони заборгували кредиторам понад 4 млрд гривень.

Як стало відомо OBOZREVATEL, таким чином група WOG Степана Івахіва і Сергія Лагура вирішила позбавити своїх кредиторів на чолі з Дмитром Фірташем від "зайвого баласту".

У січні в інтернет ЗМІ активно публікували так звані комерційні матеріали про WOG. У кожному з них проходить теза про те, що у компанії справи йдуть дуже добре. Втім, в правдивості таких суджень можна засумніватися.

Статті про компанію WOG

Аналізуючи заголовки в ЗМІ напрошується висновок, що авторам було поставлене завдання спростувати поширення чуток про фінансові проблеми WOG і можливе банкрутство компаній групи через претензії кредиторів, в тому числі, ДФС.

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Оскільки компанія так наполегливо сурмить на кожному розі про те, що проблем у неї немає, то само собою виникає думка, що проблеми у неї є і величезні. Підвищена активність в ЗМІ лише сприяє розширенню скептично налаштованої аудиторії. Особливо з урахуванням того, що WOG сам створює всі підстави для цього на інших фронтах.

Статті про компанію WOG

За даними OBOZREVATEL, 9 січня 2020 року в господарському суді Волинської області стартувало банкрутство відразу двох компаній, що входили в групу WOG – ТОВ "Золотий екватор" і МП "ВК Імпекс". Ініціаторами стали два різних кредитори – заяву про банкрутство "Золотого екватора" подала фінансова компанія "Інтайм Фінанс", а "ВК Імпекс" – ВКФ "Віта-Авто" (офіційно належить WOG).

Про синхронність банкрутств кажуть номера відповідних судових справ – 903/1001/19 і 903/1002/19, а також той факт, що їх веде одна людина – глава господарського суду Волинської області Микола Шум.

Постанова суду

"Золотий екватор" і "ВК Імпекс" отримали широку популярність завдяки скандальній тяжбі WOG з Фондом гарантування вкладів фізосіб.

Яскравим прикладом є історія з банком "Форум". Група компаній WOG є одним з найбільших боржників банку. Їхня сумарна заборгованість по кредитах вже перевищила 1,1 млрд грн.

"Як повернути ці гроші, так і продати права вимоги за кредитами, Фонду гарантування не вдається. Причина - активний опір з боку групи WOG. Безпосередніми позичальниками є дві компанії, що входять в групу WOG - ТОВ" Золотий Екватор "і" ВК Імпекс ", а поручителями за цими кредитами виступають інші компанії групи " – писала восени 2017 року заступник директора ФГВФО Світлана Рекрут.

Конфлікт розв'язався лише в 2019 році, коли ФГВФО таки продав права вимоги боргів від WOG за 405 млн грн посереднику – ФК "Франк Поінт". Потім він відмовився від судових претензій до групи Івахіва і Лагура. "Золотий Екватор" і "ВК Імпекс" стали "зайвими ланками", але на обох компаніях як і раніше висять астрономічні борги.

"Загальна сума заборгованості ТОВ "Золотий екватор" перед кредиторами за зобов'язаннями, що передбачають виплату грошових коштів, зокрема зі сплати податків і зборів, становить 3,6 млрд (станом на 30.09.2019). Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня, рахунки, на яких ведеться облік прав на цінні папери в депозитарних установах відсутні, будь-яке майно в т.ч. закладене, відсутнє, філії і дочірні підприємства відсутні, діяльність, пов'язану з державною таємницею, товариство не здійснювало" – сказано в рішенні суду про початок банкрутства.

Таким чином, його кредиторам можна забути про стягнення коштів з боржника, і схожа картина спостерігається у випадку з "ВК Імпекс", чиї борги оцінені в 350 млн грн.

За даними OBOZREVATEL, у кінці грудня Державна податкова служба подала до суду заяву про банкрутство ТОВ "ВОГ Трейдинг". До 2017 року це був ключовий нафтотрейдерський підрозділ WOG з річним обігом на рівні 30 млрд грн, але вже в 2018 р. "ВОГ Трейдинг" остаточно став "пустушкою", борги якого тільки перед держбюджетом на кінець минулого року оцінювалися майже в 200 млн грн.

Ті, які стартували і майбутні банкрутства компаній WOG безперечно стосуються ключового кредитора групи Лагура і Івахіва – Group DF олігарха Дмитра Фірташа.

"Загальна сума боргу WOG перед компаніями Group DF станом на 1 листопада 2018 з урахуванням накопичених і невиплачених відсотків становить понад 460 млн доларів. У зв'язку з цим, Group DF зробить всі можливі правові заходи щодо повернення простроченої заборгованості", – таку заяву ще в 2018 р. зробила прес-служба Group DF.

Відтоді в суди було подано кілька позовів від компаній Фірташа до структур WOG, і перш за все, "Золотому екватору". Наприклад, від "Рівнеазоту" на 380 млн грн, ТОВ "Амсет" – на 500 млн грн. Схожа історія і з "ВОГ Трейдинг", які заборгували одному лише "Стіролу" майже 600 млн грн.

Донедавна юристи WOG затягували суди подачею зустрічних позовів, апеляцій і касацій, але останнім часом ця тактика вже не працює. 9 січня після більш ніж річного розгляду господарський суд Волинської області стягнув з "ВОГ Трейдинг" 70 млн грн на користь "Рівнеазоту" Фірташа. Аналогічні рішення очікувалися і щодо інших "осколків" WOG, які тепер не тільки виявилися під захистом мораторію на задоволення вимог кредиторів, а й, схоже, дозріли для списання своїх боргів стороннім кредиторам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що боротьба з незаконними автозаправними станціями в Україні допомогла знизити ціну на дизельне паливо і бензин на 2 гривні.

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