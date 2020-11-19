У ВООЗ назвали єдиний спосіб уникнути локдауну через COVID-19

Щоб уникнути повного локдауну через пандемію коронавірусу, 95% людей мають носити маски.

Таку думку висловив глава Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, передає Reuters. За його словами, Європа і США знову стали епіцентрами пандемії і найближчі шість місяців ситуація буде важкою.

"Використання маски в жодному разі не є панацеєю, і її потрібно поєднувати з іншими заходами. Однак, якщо використання маски досягне 95%, локдауни не будуть потрібні", – пояснив він.

Клюге додав, що зняття жорстких карантинів має відбуватися плавно, щоб уникнути занадто швидкого ослаблення. На його думку, навіть у розпал пандемії школи повинні бути відкриті, оскільки діти й підлітки не є рушійною силою коронавірусу.

Він вважає, що "світло в кінці тунелю є". Але, на його думку, поставки вакцин будуть обмежені, особливо спочатку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що без карантину вихідного дня вже через три тижні кількість випадків коронавірусу в Україні може збільшитися до 20 тисяч за добу. А якщо і він не спрацює, то в уряді не заперечують ймовірності переходу до жорсткого локдауну в країні,