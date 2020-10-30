'Наглядач' за СБУ живе в елітній квартирі, записаній на матір. Розслідування

Начальник Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов мешкає в 3-кімнатній квартирі в елітному житловому комплексі Alter Ego на Печерську в Києві. Раніше нардеп Гео Лерос звинуватив чиновника у побудові власної корупційної вертикалі в СБУ.

Як встановили журналісти "Схем", житло посадовця записане на його матір. До того ж покупка коштувала у чотири рази менше ніж ринкова ціна на цю нерухомість (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Журналісти знайшли докази того, що Наумов сам мешкає в елітній квартирі, хоча вона і записана на його матір.

Від власних джерел у Міністерстві юстиції вони отримали копію договору про передачу матері Андрія Наумова Ірині влітку 2019 року майнових прав на 3-кімнатну квартиру площею більше ніж 100 квадратних метрів у ЖК Alter Ego. Вона придбала ці права за 1,191 млн гривень.

"Чи могла жінка самостійно придбати коштовне майне? Відповідно до реєстру юридичних осіб, свого бізнесу вона вже понад 10 років як не має. А з її соцмереж видно, що жінка займається майструванням ляльок. Та аналізуючи покупку, "Схеми" несподівано для себе виявили ще один факт – занижену вартість квартири", – сказано в матеріалі.

Зазначається, що ціни від забудовника ЖК у 2019–2020 роках свідчать, що апартаменти в цьому будинку такої площі коштують орієнтовно від 4,5 до 5,5 млн грн. І це – з урахуванням спеціальних акцій і знижок від забудовника.

Тобто, Ірині Наумовій житло в ЖК Alter Ego обійшлось щонайменше вчетверо дешевше.

"Майнові права на квартиру, придбані у забудовника "ТММ" на етапі інвестування, Ірині Наумовій продав Костянтин Ученик. Причому він і сам купував ці права, схоже, теж за заниженою вартістю. Тоді сума становила трохи більше від 1 мільйона 188 тисяч, або майже 48 тисяч доларів за тодішнім курсом. Та якщо орієнтуватись на ціни 2016 року, коли він здійснив покупку, то апартаменти подібного метражу мали би обійтись йому в суму понад 3 мільйони гривень – або близько 124 тисячі доларів за тодішнім курсом", – стверджують журналісти.

Вдалося встановити, що Наумов сам користується цією квартирою. Знімальна група кілька разів помічала Mercedes із номерами прикриття, який заїжджав і виїжджав з підземного паркінгу ЖК. За якийсь час той самий автомобіль виїжджав звідти, рухаючись у напрямку вулиці Володимирської, де і розташоване головне управління СБУ.

В один із днів, 9 жовтня, знімальній групі вдалось зафіксувати його пасажира – ним виявився сам Наумов.

"Журналісти помітили, як авто рухалося в напрямку Володимирської, намагаючись оминути затори. А коли зупинилося, – з нього вийшов пасажир. Спершу розгледіти чоловіка в окулярах не вдавалося. Та, коли після короткої зустрічі в парку він повертався до авто, "Схеми" впізнали в ньому високопосадовця СБУ Андрія Наумова", – повідомляють журналісти.

Варто вказати, що сам Наумов відмовився коментувати, чи проживає він в елітному ЖК. Чиновник порадив журналістам звернутися до пресслужби СБУ. А там уже у відповідь на запит послались на те, що ця інформація є засекреченою і відмовили у коментарі.

Ця новобудова – ЖК Alter Ego. 24-поверховий комплекс бізнес-класу на Печерську, із підземним паркінгом та охороною.

Комплекс був зданий в експлуатацію у 2018 році. Його побудувала компанія "ТММ", а в останні роки його допомагала зводити також фірма Geos на землях Генпрокуратури.

"Домовились про це давно, ще у 2005-му. Але на яких умовах і чи отримали там самі прокурори квартири в обмін на відомчу землю – невідомо. Прокуратура відмовилась відповідати, посилаючись на те, що договір наразі досліджує НАБУ в межах свого розслідування. Не розкрили деталей і детективи", – стверджують журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні партнери глави СБУ Івана Баканова Олександр Бєляєв та Андрій Наумов нібито причетні до схем контрабанди через український кордон сигарет і підакцизних товарів.