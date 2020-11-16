У Вінниці підприємці вийшли на акції протесту через карантин та пригрозили йти далі

У Вінниці кілька десятків підприємців Муніципального ринку 15 листопада вийшли на акцію протесту проти карантину вихідного дня та перекрили автошлях по вулиці Батозькій.

Протестувальники вимагають надати їм можливість працювати в суботу та неділю. Фото та відео з місця події опублікував депутат Вінницької міської ради Дмитро Уманець на своїй сторінці у Facebook.

"Підприємці муніципального ринку вимагають дати можливість працювати та годувати сім‘ї! Можна пережити COVID-19, але вмерти з голоду! Ми не просимо нам допомагати, ми просимо дати можливість працювати!" – йдеться у повідомленні Уманця.

Мітингувальники зазначають, що їхній основний прибуток надходить саме в суботу та неділю.

"В будні дні в нас народу немає. Ми просимо мера дати нам хоча б якогось директора, ми не знаємо, з ким спілкуватись. Ми хотіли б також, щоб нас захистили", – повідомила одна з протестувальниць у коментарі Вінниця.info.

Інша мітингувальниця зазначила що працівники ринку виконують протиепідемічні заходи та могли б підлаштуватися під нові умови.

"Ми теж можемо на виніс працювати. До нас також приходять покупці, ми можемо здзвонитись і винести їм товар. Сьогодні ж ринок закритий, навіть брама зачинена", – заявила жінка.

Підприємці наголосили, що готові йти далі. Зокрема, якщо реакції влади не буде, вони обіцяють 16 листопада вийти під мерію. Якщо і це не допоможе – перекриють трасу поблизу міста.

Дмитро Уманець Facebook

Дмитро Уманець Facebook

Дмитро Уманець Facebook

Дмитро Уманець Facebook

Дмитро Уманець Facebook

Дмитро Уманець Facebook

Дмитро Уманець Facebook

Дмитро Уманець Facebook

Дмитро Уманець Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL: