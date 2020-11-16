У Вінниці підприємці вийшли на акції протесту через карантин та пригрозили йти далі

У Вінниці кілька десятків підприємців Муніципального ринку 15 листопада вийшли на акцію протесту проти карантину вихідного дня та перекрили автошлях по вулиці Батозькій.

Протестувальники вимагають надати їм можливість працювати в суботу та неділю. Фото та відео з місця події опублікував депутат Вінницької міської ради Дмитро Уманець на своїй сторінці у Facebook.

"Підприємці муніципального ринку вимагають дати можливість працювати та годувати сім‘ї! Можна пережити COVID-19, але вмерти з голоду! Ми не просимо нам допомагати, ми просимо дати можливість працювати!" – йдеться у повідомленні Уманця.

Мітингувальники зазначають, що їхній основний прибуток надходить саме в суботу та неділю.

"В будні дні в нас народу немає. Ми просимо мера дати нам хоча б якогось директора, ми не знаємо, з ким спілкуватись. Ми хотіли б також, щоб нас захистили", – повідомила одна з протестувальниць у коментарі Вінниця.info.

Інша мітингувальниця зазначила що працівники ринку виконують протиепідемічні заходи та могли б підлаштуватися під нові умови.

"Ми теж можемо на виніс працювати. До нас також приходять покупці, ми можемо здзвонитись і винести їм товар. Сьогодні ж ринок закритий, навіть брама зачинена", – заявила жінка.

Підприємці наголосили, що готові йти далі. Зокрема, якщо реакції влади не буде, вони обіцяють 16 листопада вийти під мерію. Якщо і це не допоможе – перекриють трасу поблизу міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL: