У відеокурсах ДПС розповіли, як ФОПам заповнювати декларацію онлайн

Державна податкова служба випустила другий видеоурок присвячений тому, як заповнити квартальну декларацію фізичним особам-платникам єдиного податку (ФОПам), які знаходяться на III групі, через електронний кабінет.

"У відео ви дізнаєтеся, як укласти з податковою договір про визнання електронних документів, який потрібен для заповнення декларації, і як заповнити саму податкову декларацію", - йдеться у повідомленні.

У податковій службі нагадали, що подати таку декларацію ФОПи можуть за допомогою приватної частини електронного кабінету. Щоб увійти до приватній частині сервісу, як відзначили в ДПС, необхідно скористатися електронним ключем.

Також у податковій закликали платників користуватися електронними сервісами і не виходити з дому без крайньої необхідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна податкова служба запустила навчальний безкоштовний відеокурс, як користуватися електронними сервісами ДПС в умовах карантину в Україні.

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