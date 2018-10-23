У великому українському місті підвищать тарифи на тепло і гарячу воду

У Харкові підвищать тарифи на тепло і гарячу воду.

"На зміну тарифів вплинуло кілька чинників: збільшення рівня мінімальної заробітної плати, вартості покупної теплової енергії, послуг водопостачання та водовідведення", — заявили у міській раді, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника генерального директора КП "Харківські теплові мережі" з економіки Марини Магомедової, нові ціни встановлюються згідно з постановою №528 НКРЕКП.

Нові тарифи на централізоване опалення складуть для абонентів житлових будинків з приладами обліку теплової енергії 1307 грн 39 коп./Гкал (зараз — 1 238 грн 88 коп./Гкал); для абонентів житлових будинків без лічильників тепла — 33 грн 44 коп. за 1 кв. м на місяць (зараз — 31 грн 69 коп).

Плата за гарячу воду зросте за умови підключення рушникосушарок до 80 грн 71 коп. за 1 куб. м (зараз — 73 грн 29 коп); а для тих, у кого рушникосушарок немає — до 74 грн 85 коп. за 1 куб. м (зараз — 67 грн 74 коп.).

Нові тарифи набудуть чинності після опублікування у газеті "Урядовий кур'єр"

Як повідомляв OBOZREVATEL, газ в Україні з 1 листопада подорожчає з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. За таким тарифом блакитне паливо купуватимуть населення і підприємства-постачальники комунальних послуг. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабінету міністрів 19 жовтня.

Зі свого боку прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пояснив, що дане рішення необхідно було прийняти через загрозу дефолту в країні.