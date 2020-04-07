Коломойському відмовили: Високий суд Англії розгляне позов щодо ПриватБанку

Верховний суд Великобританії відмовив мільярдерові Ігорю Коломойському в розгляді позову ексвласників до ПриватБанку.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку. Вказується, що позов Коломойського та іншого ексвласника фінустанови Геннадія Боголюбова розгляне Високий суд Англії.

Зазначається, що Верховний суд Великобританії відмовив у задоволенні клопотань, поданих Коломойським і Боголюбовим, про дозвіл оскаржити рішення Апеляційного суду від жовтня 2019 року, яке підтвердило юрисдикцію англійського суду розглядати позов ПриватБанку до ексвласників.

"У такий спосіб у пана Коломойського, пана Боголюбова... більше немає жодних способів оскарження, тому позов банку надалі буде розглядатися по суті у Високому суді Лондона. Банк упевнений, що зрештою йому вдасться відшкодувати понад $3 млрд", – йдеться в релізі ПриватБанку.

ПриватБанк

У рішенні, винесеному 6 квітня 2020 року суддями Рідом, Брігсом і Сейлсом, Верховний суд підтвердив, що в задоволенні клопотань про дозвіл на оскарження має бути відмовлено, "оскільки клопотання не стосуються питань права, які повинні розглядатися наразі".

Верховний суд також зобов'язав Коломойського, Боголюбова і компанії відшкодувати витрати, яких зазнав ПриватБанк у зв'язку з їхніми невдалими клопотаннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

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