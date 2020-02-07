Санкції проти Росії: у Великобританії раптово пішли на поступки Путіну

Уряд Великобританії після виходу з Європейського Союзу (Brexit) має намір зняти антиросійські санкції, які раніше ввів ЄС.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті уряду. Згідно із заявою керівництва країни, з Росії можуть зняти обмеження на імпорт фольги, труб і феросиліцію.

Санкції Великобританії проти Росії sputniknews.com

Зокрема, уряд Британії після завершення перехідного періоду виходу з Євросоюзу має намір прибрати мита на імпорт із наступних російських товарів:

алюмінієва фольга;

феросиліцій (кремнієво-залізний сплав);

безшовні металеві та чавунні труби;

трубні фітинги зі сталі або чавуну;

карбамідо-аміачна суміш.

Водночас Великобританія планує залишити чинними мита щодо ввезення з Росії наступних товарів:

нітрату амонію;

холоднокатаного плоского прокату;

електротехнічної сталі;

гарячого плоского прокату.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Великобританія в ніч на 1 лютого офіційно вийшла з Європейського Союзу.

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