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8 лютого • оновлено в 07:53
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Санкції проти Росії: у Великобританії раптово пішли на поступки Путіну

9.8т
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Уряд Великобританії після виходу з Європейського Союзу (Brexit) має намір зняти антиросійські санкції, які раніше ввів ЄС.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті уряду. Згідно із заявою керівництва країни, з Росії можуть зняти обмеження на імпорт фольги, труб і феросиліцію.

Санкції Великобританії проти Росії

Санкції Великобританії проти Росії

sputniknews.com

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Зокрема, уряд Британії після завершення перехідного періоду виходу з Євросоюзу має намір прибрати мита на імпорт із наступних російських товарів:

  • алюмінієва фольга;

  • феросиліцій (кремнієво-залізний сплав);

  • безшовні металеві та чавунні труби;

  • трубні фітинги зі сталі або чавуну;

  • карбамідо-аміачна суміш.

Водночас Великобританія планує залишити чинними мита щодо ввезення з Росії наступних товарів:

  • нітрату амонію;

  • холоднокатаного плоского прокату;

  • електротехнічної сталі;

  • гарячого плоского прокату.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Великобританія в ніч на 1 лютого офіційно вийшла з Європейського Союзу.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Великобританія
Тег
санкции
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
Борис - наш .. и королева наш , по умолчанию ... )))
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Kom AV
Kom AV
Я бы на вашем месте не отмену пошлин обсуждал, а судьбу не натарулизированных в Англии поляков и литовцев, которым придётся возвращаться домой. Т.е. если раньше дешёвая обслуга и "чёрная" работа была уделом украинцев, то теперь им придётся вовсю конкурировать с аборигенами, потому как им тоже нужно кормить семьи. Либо заробитчанам работать совсем уж за хлеб и воду, или ехать куда то ещё...
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Nayden Serg
Nayden Serg
иуды
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