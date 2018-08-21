"У вас такі діри в аурі!" Як екстрасенси "лікують" кишені українців

Тисячі українців спіймались на гачок лже-цілителів, екстрасенсів і магів. У метро, газетах та в мережі можна зустріти сотні диво-оголошень. За невелику плату "обдаровані" готові вилікувати, передбачити майбутнє і навіть відкоригувати його. Кілька днів тому в Києві затримали цілу групу шахраїв, які за $40-60 тис. проводили магічні ритуали від імені учасника "Битви екстрасенсів". Причому зі своїми жертвами спритні екстрасенси навіть не зустрічалися. "Магів" затримали, цілком можливо, що в найближчі кілька років свої навички вони будуть використовувати вже в місцях позбавлення волі.

OBOZREVATEL розібрався, як працюють лже-цілителі в Україні.

Приворот по телефону

Олена живе недалеко від Кам'янця-Подільського. "Дар" передався їй від бабусі. У рідному селі, розповідає дівчина, клієнтів небагато, тому ворожить Лєна по телефону. Оголошення залишає в соціальних мережах, на безкоштовних сайтах. Після першого телефонного дзвінка вона скидає номер телефону, на який потрібно перевести 150 грн. За цю суму буде гадати на картах до того часу, поки не переконає в своїй "силі".

- Переведу гроші й одразу можна передзвонити?

- Ну нєт! Мені потрібно підготуватися, підготувати карти. Телефонуйте хвилин через 15.

Через 10 хвилин, втративши чесно зароблені 150 грн, знову дзвоню ворожці. Упевнившись, що мобільний рахунок поповнений, спадкова маг поцікавилася датою народження і дізналася моє ім'я. Я додав собі 10 років і назвав себе Ігорем.

- Бачу чітко вас. Ви темний?

- Так

- Є зв'язок. Відповідайте на питання швидко і не думаючи. Мені потрібно, щоб ви були щирим. Інакше карти відчують... Зрозуміло?

- Так

- Бачу чомусь два шлюби... по долі дві дитини. У вас скільки дітей?

Дітей у мене немає, але раз карти "бачать", погодився на одного.

- Син? - цікавиться ворожка.

- Ні, дочка, - брешу не замислюючись. Але така похибка Олену не збентежила.

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- Вітаю! Значить, шо буде доча у вас другою. Красива дівчинка буде...

- Від тієї ж жінки, - наводжу на вірне русло співрозмовницю. Олена дуже швидко "розкусила" проблему і почала розповідати про мої проблеми з неіснуючою дружиною. Дізналася її ім'я і навіть побачила любовний трикутник і мого суперника. Він виявився "світлим".

- Не хочу засмучувати вас. Говорити?

- Говоріть...

- Бачу, шо не на вашу користь все вирішиться. Прям клубок у горлі. Кх-кх... Дівчинку не побачите більше. Забере й ображати її світлий буде. Ой жаліти будете...

- Це з роботи її чоловік. А давно вони знайомі?

- Бачу. 8 років і 10 місяців.

- Ого!

- Скільки вона працює?

- Так пару років всього...

- 8-10 місяців вони знайомі, - коригує свій вердикт ворожка.

Через 10 хвилин я практично повірив, що ситуацію з вигаданою сім'єю потрібно рятувати і допомогти мені може тільки Лєна. Вона готова за допомогою фото очистити мою карму, зробити відворот на суперника і потім приворот на дружину. Сім'я буде врятована, а майбутнє відкориговано.

- Але коштує це зовсім інші гроші. Я виснажую себе, дуже багато енергії йде. Але такого, шоб не спрацювало, не буває. Чи на чоловіка, чи на жінку, завжди на століття приворот.

Після цього ворожка повела розмову в сторону, намагаючись визначити, яку суму я готовий пожертвувати. Питала про останні подарунки, про походи. У результаті маг повідомила, що мені потрібно перевести їй 17 тис. грн.

- Не вірте, якщо говорять, шо за 3 дні все вам виправлять. Я відчуваю вас, бачу ситуацію. Це не буде швидко. Але можна все виправити!

Співрозмовниця попросила надіслати СМС з адресою моєї електронної пошти. Туди вона повинна надіслати свої банківські реквізити, а я - віддати їй гроші і надіслати своє фото, зображення дружини і суперника.

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Олена за мірками "чудо-ринку" працює дуже дрібно. У справжніх магів обов'язково повинні бути помічники. Такі є, наприклад, в учасника "Битви екстрасенсів" Сергія Кобзаря. Зв'язатися з ним по телефону незнайомцеві не можна. Він гастролює по Україні, спілкуючись з довірливими клієнтами. Наступний прийом у Києві - 29 серпня. Одна година бесіди з ним обійдеться в 3000 грн. А якщо за цей час чаклун знайде, що у вас не так, і погодиться допомогти, доведеться розщедритися. Тільки один амулет із "шматочком його чуда" коштує 7000 грн. Це мінімальна ціна. Тим, хто хоче захиститися назавжди від "колег" Кобзаря, заплатити доведеться більше.

До речі, телешоу на одному з центральних телеканалів спровокувало в Україні цілий ринок магів. На одному з сайтів пропонують за 15 грн/хв. подзвонити учасникам "битви". Говорити буде консультант. Зрозуміло, що особиста зустріч або розмова з розпіареним "магом" буде коштувати в десятки разів дорожче. На підтримку іміджу потрібні постійні вливання. Реклама в метро, ​​проплачені пошукові запити, адміністратори, які спілкуються з клієнтами по телефону. Все це коштує чималих грошей.

Діагностичний центр

Отримати консультацію можна і без попередньої оплати. Більше того, окремі "маги" готові дистанційно передати свій "діагноз" через консультанта. Варто всього лише зателефонувати помічникові, назвати своє ім'я, імена батьків, дату народження. Маг нібито це прослухає, а консультант передасть вердикт. Спілкування з консультантом не варто нічого, а ось "цілитель" доступний тільки після оплати.

- Щойно в кімнаті таке було! У вас в аурі такі діри. Ви чуєте? Від того у вас і з бізнесом не клеїться! Не смійте інвестувати! У вас спина повинна боліти. Болить?!

- Болить іноді...

- Так! Це все діри! Ви б бачили! Але в нашому центрі Марія сказала, що візьметься за вас. Вона каже, що може допомогти цій людині. Каже, що людина може жити зовсім по-іншому. У нас навіть посол приїжджав. Але вас Марія о 18:00 згідна послухати! До неї навіть посол США приходив! Мій хороший, ми її 5 років у наш центр заманювали! Вона найкраща просто. Але вам потрібно заплатити. На ім'я фінансового директора переслати 15 тисяч. Вам поставлять багатогранний захист! Він ставиться один раз і на все життя...

Жінка по телефону з хрипким голосом не дає вставити і слова. Якась Марія готова поговорити зі мною, але тільки по телефону. Щоб із нею зустрітися, нібито доведеться чекати цілих три місяці. Є й інші маги, але Марія, розповідає консультант, найкраща в Україні, в СНД і "взагалі у всьому світі".

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- Гроші ваші це не просто так! Ви відкуповуєтеся ними від проблем ваших. За вас беруться, проблему вашу вирішать. Головне, щоб ви хотіли змінити своє життя. Сам Бог вам шанс дає. Мій хороший, не думайте і хвилини. Ви розумієте, що це раз і назавжди, що ви звільнитеся від цієї страшної зарази. Це як камінь з душі. Так шкода вас. Марія наша зі сльозами на очах дивилася! Каже, який бізнес, у нього проблеми такі...

Завдання консультанта переконати, що у клієнта є страшна проблема і вирішити її без допомоги неможливо. А відмова від послуг центру - "відмова від допомоги Бога". Мовляв, якщо не погодитися прийняти допомогу і не оплатити її, доля може образитися, карма зіпсуватися, а аура отримає ще кілька дірок.

- Мені ваші гроші не потрібні! Повірте, у мене все є! Це для вас робиться, щоб у вас життя налагодилося. Ви не нам платите, ви від своєї порчі рятуєтеся, від проблем відкуповуєтеся!

Співробітники центру готові умовляти клієнтів годинами, самі передзвонюють і кожного разу дають зрозуміти: якщо не віддати гроші, буде тільки гірше. Як і у випадку з телефонною ворожкою Оленою, дізнатися точну суму, яку готові "прийняти" лже-екстрасенси, не можна. Можливо, ходити до "цілителя" доведеться, як до психолога, раз у тиждень.

Правоохоронні органи за зверненням постраждалих клієнтів мають право розслідувати діяльність "магів". Згідно ст. 190 Кримінального кодексу, за шахрайство їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але сам факт обману ще належить довести. І поки довірливі українці погоджуються платити, такі цілителі будуть заробляти.