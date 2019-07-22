У Вакарчука натякнули, хто може стати новим прем'єр-міністром України

Прем'єр-міністром у новому уряді може стати екс-заступник голови Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

На посаду віце-прем'єра пропонується кандидатура голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці, повідомили джерела в партії "Голос", передає LB.ua.

Зокрема, партія "Слуга народу" претендує на п'ять ключових постів у Кабінеті міністрів.

При цьому в партії "Голос" розраховують, що її представник стане міністром фінансів.

Також джерела називають ймовірним спікером Верховної Ради лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.

Прем'єр-міністром у новому уряді може стати Владислав Рашкован LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука обговорити можливість створення коаліції в новообраній Верховній Раді.

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