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У Вакарчука натякнули, хто може стати новим прем'єр-міністром України

41.6т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністром у новому уряді може стати екс-заступник голови Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

На посаду віце-прем'єра пропонується кандидатура голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці, повідомили джерела в партії "Голос", передає LB.ua.

Зокрема, партія "Слуга народу" претендує на п'ять ключових постів у Кабінеті міністрів.

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При цьому в партії "Голос" розраховують, що її представник стане міністром фінансів.

Також джерела називають ймовірним спікером Верховної Ради лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.

Прем'єр-міністром у новому уряді може стати Владислав Рашкован

Прем'єр-міністром у новому уряді може стати Владислав Рашкован

LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука обговорити можливість створення коаліції в новообраній Верховній Раді.

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Особа
Владислав Рашкован
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" "Слуга Народу"
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Власенко Денис
Власенко Денис
Да посмотрите на него!!! Разве это "новое лицо" ???? Его щёки и вцепившиеся друг в друга руки сами за себя говорят!!! Коррупционер среднего звена!!! Ни в коем случае его нельзя допускать к любой работе на руководящих должностях!!! Каким бы он специалистом не был бы!!! Это такой аля замаскировавшийся "порошенчик".... гнать - гнать и ещё раз гнать мокрой тряпкой по голой ..опе!!!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ну по лицу же видно ,что чэсна порядна людына !
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Рашкован - это назло России ? Представитель "голоса" станет министром финансов, а почему не культуры или природных ресурсов, информационной политики на худой конец ? А понял, это чтобы ФИНАСЫ - ЗАПЕЛИ РОМАНСЫ ? Оригинал Слава !
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