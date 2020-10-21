У Трампа знайшли рахунок у країні, з якою він веде торговельну війну

У податкових звітах президента США Дональда Трампа знайшли банківські рахунки в трьох зарубіжних країнах. Один із них американський лідер тримає в Китаї, з яким веде торговельну війну.

Про це сказано в матеріалі газети The New York Times, передає BBC. За даними видання, рахунок у Китаї контролюється компанією Trump International Hotels Management LLC, яка заплатила $188 тис. у вигляді податків у Китаї з 2013 по 2015 рік.

За даними газети, два інших рахунки Трампа знаходяться у Великобританії та Ірландії.

Відзначається, що вони оформлені на юридичних осіб, відповідно не фігурують у його публічних фінансових звітах.

Так, податкові звіти не містять докладних відомостей про те, скільки грошей могло пройти через закордонні рахунки Трампа.

Алан Гартен, юрист Trump Organization, заявив виданню, що компанія "відкрила рахунок у китайському банку, що має офіси в Сполучених Штатах, щоб платити місцеві податки", пов'язані із зусиллями щодо ведення бізнесу там. Він уточнив, що рахунок був відкритий після того, як Trump Organization відкрила офіс у Китаї "для вивчення потенціалу готельних угод в Азії".

"Ніяких угод або інших ділових операцій ніколи не здійснювалося, і з 2015 року офіс залишався неробочим", – заявив Гартен.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року президент США Дональд Трамп підписав із Китаєм першу частину торговельної угоди, яка дозволила завершити торговельну війну. За умовами угоди, Китай повинен купити американські товари і послуги на суму $200 млрд.

До цього між країнами 18 місяців тривало протистояння і обмін взаємними обмеженнями. Незважаючи на підписання торговельної угоди, відносини між США і Китаєм через деякий час знову помітно погіршилися.

23 травня Міністерство торгівлі США внесло в чорний список 33 китайські компанії і організації.

14 липня Китай ввів санкції проти низки посадових осіб і організацій в США.

У серпні стало відомо, що США можуть повністю відрізати Китай від долара.