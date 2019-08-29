У Трампа ухвалили остаточне рішення про долю долара

Міністерство фінансів Сполучених Штатів і Федеральна резервна система не проводитимуть найближчим часом валютних інтервенцій для ослаблення долара.

Таким чином глава Мінфіну США відреагував на розмови про швидке примусове ослаблення американської валюти, повідомляє "Лента".

Зокрема приводом для занепокоєння стали заяви президента Дональда Трампа про те, що курс долара є занадто завищеним і це заважає експортерам, роблячи їх продукцію менш конкурентоспроможною.

Водночас Мнучін не виключив можливості подібних інтервенцій у майбутньому.

За його словами, для цього Мінфіну доведеться узгоджувати свої дії з ФРС, яка виступатиме його агентом при здійсненні валютних операцій.

На сьогодні на балансі регулятора перебуває близько 94 млрд доларів. Ці вільні кошти він може витратити на закупівлі іноземної валюти з метою ослаблення долара.

Востаннє ФРС і Мінфін вдавалися до валютних інтервенцій у 2011 році. Це було пов'язане з різким падінням японської єни після землетрусу у Фукусімі.

Міністерство фінансів США і Федеральна резервна система не проводитимуть валютні інтервенції для ослаблення долара

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові аналітики передбачили майбутній крах долара, при цьому різке зниження американської валюти може вплинути на глобальну економіку, а це погано і для України.

Сильні коливання на валютних ринках можуть викликати проблеми у фінансовій системі, й вони невигідні нікому – ні США, ні Україні.

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