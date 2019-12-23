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23 грудня • оновлено в 14:35
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Річ не в дзвінку Зеленського: у Трампа пояснили заморозку допомоги Україні

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Білий дім назвав необґрунтованою прив'язку заморозки допомоги Києву до телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського в липні.

"Пов'язувати припинення допомоги з дзвінком нерозважливо. Як уже повідомлялося публічно, про припинення допомоги було оголошено на міжвідомчій нараді 18 липня", – повідомила представниця адміністрації американського президента Рейчел Семмел у коментарі CNN.

За її словами, висмикувати одну фразу з електронного повідомлення без урахування контексту – це введення в оману й неточність.

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Водночас представник Демократичної партії США в Сенаті Чак Шумер закликав викликати чиновника Білого дому Майка Даффі, який фігурує в опублікованих документах, як свідка на суд щодо імпічменту Трампа.

"Якщо для виклику Даффі потрібно обґрунтування, то ось воно. Високопоставлений співробітник адміністрації наказує припинити допомогу через 90 хвилин після того, як Трамп зателефонував Зеленському, і просить зберігати це в глибокій таємниці", – резюмував сенатор.

Білий дім назвав необґрунтованою прив'язку заморозки допомоги Києву до телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського

Білий дім назвав необґрунтованою прив'язку заморозки допомоги Києву до телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Україна
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