У тещі голови КСУ знайшли землю під Києвом на мільйони гривень

Теща голови Конституційного суду Олександра Тупицького – Лариса Колпаченко – має чотири земельні ділянки з будинком під Києвом, хоча раніше працювала фармацевтом.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції" з посиланням на Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. За інформацією ЦПК, Лариса Колпаченко є матір’ю дружини судді – Ольги Тупицької (Колпаченко у дівоцтві). Раніше вона працювала звичайним фармацевтом в одній з аптек Донецька.

"У річній декларації Тупицького за 2018 рік вона згадувалася як співвласниця донецької квартири дружини судді. Крім того, у серпні 2018 року Колпаченко придбала чотири ділянки загальною площею 0,23 га у Василькові, Київської області. На найбільшій з ділянок розташований будинок площею 211 кв. м", – сказано в матеріалі.

Зазначається, що поряд розташована ділянка самого Тупицького, власником якої він теж став у серпні 2018-го року. Разом ці ділянки утворюють масив у 0,3 га.

"На спеціалізованих сайтах вартість будинку подібної площі може варіюватись від 9 до 23 тис. грн за кв. м., тому лише вартість будинку на землі Колпаченко могла сягнути 1,7 млн гривень. Водночас на сусідній вулиці 100 м² землі продають за $300, тож за ділянки Колпаченко могла заплатити ще близько 200 тис. грн", – відзначають аналітики ЦПК.

Відзначається, що суддя Тупицький за ці роки не декларував позик, які б могли пояснити згадувані витрати тещі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти виявили у Олександра Тупицького незадекларовану земельну ділянку в селищі Кореїз в окупованому Криму, яку він придбав у 2018 році і оформив за російськими законами.

30 жовтня Тупицький виправдався за незадекларовану земельну ділянку в Криму. Він заявив, що його умисел "сумнівний".