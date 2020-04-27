Головна Новини
27 квітня • оновлено в 15:17
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У Telegram боти торгують даними українців, які могли вкрасти у ПриватБанку

563
Читати матеріал російською

У мессенджере Telegram були виявлені два бота, які шукають персональні дані українських користувачів за номером телефону за гроші, використовуючи при цьому базу, можливо викрадену у ПриватБанку.

Як повідомляє AIN, один бот під назвою "Досьє" вже закритий, другий ще працює. Перший бот за гроші за телефонним номером надавав ПІБ користувача, дату народження, серію і номер паспорта, прописку та ІПН. Другий бот ще працює, він діє за схожою схемою і теж за гроші. 10 запитів в ньому коштують $50, 50 – $100, 200 – $200.

Обидва бота використовують одну і ту ж базу. В обговоренні першого бота користувачі відзначають, що швидше за все йдеться про вкрадену базу ПриватБанку. У самій фінустанові заявили, що чули про ботів і вже звернулися до правоохоронних органів з цього приводу.

"10 запитів за $50": українців попередили про загрозу у Telegram

"Ми виявили цей чат-бот 23 квітня і подали заяву в поліцію для відкриття кримінального провадження. Також ми в черговий раз звернулися до клієнтів з попередженням про небезпеку передачі особистих даних в подібних шахрайських ботах. Нам невідомі джерела даних у таких шахраїв, ми сподіваємося з'ясувати їх за допомогою правоохоронних органів", – повідомили у банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стався витік бази даних про тестованих на коронавірус. У Києві сусіди дізналися про те, що жінка зробила тест, оголосили її "хворою" і влаштували стеження.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
ПриватБанк Telegram
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли близько 3 мільйонів осіб, загинули – більше 205 тисяч.

  • Італія виявила новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста.

  • В Україні запустять масове тестування на антитіла на коронавірус: Степанов назвав терміни.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги