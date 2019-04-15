У світі несподівано почала дешевшати нафта

Ціни на нафту еталонних марок почали помірне зниження в понеділок, 15 квітня, після зростання за підсумками минулого тижня.

Як повідомляє "Інтерфакс", інвестори оцінюють дані про збільшення кількості діючих бурових установок в США. Червневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $0,20 (0,28%) - до $71,44 за барель. Відзначається, що на торгах в п'ятницю, 12 квітня, їхня ціна виросла на $0,72 (1,02%) і становила на закриття $71,55 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на травень зменшилася до цього часу на $0,32 (0,50%) - до $63,65 за барель. На попередніх торгах WTI подорожчала на $0,31 (0,49%), до $63,89 за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками минулого тижня Brent виросла в ціні на 1,7%, WTI - на 1,3%. Обидві марки завершили в плюсі шостий тиждень поспіль, чого не спостерігалося з 2016 року.

Основним драйвером зростання нафтового ринку стало дотримання країнами ОПЕК домовленостей щодо скорочення видобутку на тлі падіння виробництва в Лівії і Венесуелі. Як стало відомо минулого тижня з звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), країни ОПЕК скоротили видобуток в березні на 550 тис. б/д - до 30,1 млн б/д.

Разом з тим в п'ятницю нафто-сервісна компанія Baker Hughes повідомила, що кількість діючих бурових установок в США за підсумками минулого тижня збільшилася на 2 одиниці, до 833. Це може стати сигналом зростання видобутку в США на тлі підйому цін на нафту в останні тижні.

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