|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

У світі несподівано почала дешевшати нафта

705Читати матеріал російською

Ціни на нафту еталонних марок почали помірне зниження в понеділок, 15 квітня, після зростання за підсумками минулого тижня.

Як повідомляє "Інтерфакс", інвестори оцінюють дані про збільшення кількості діючих бурових установок в США. Червневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $0,20 (0,28%) - до $71,44 за барель. Відзначається, що на торгах в п'ятницю, 12 квітня, їхня ціна виросла на $0,72 (1,02%) і становила на закриття $71,55 за барель.

У світі несподівано почала дешевшати нафта

Вартість ф'ючерсу на WTI на травень зменшилася до цього часу на $0,32 (0,50%) - до $63,65 за барель. На попередніх торгах WTI подорожчала на $0,31 (0,49%), до $63,89 за барель.

У світі несподівано почала дешевшати нафта
Новини
Російський міністр запанікував через обвал цін на нафту: під загрозою рубль

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками минулого тижня Brent виросла в ціні на 1,7%, WTI - на 1,3%. Обидві марки завершили в плюсі шостий тиждень поспіль, чого не спостерігалося з 2016 року.

Основним драйвером зростання нафтового ринку стало дотримання країнами ОПЕК домовленостей щодо скорочення видобутку на тлі падіння виробництва в Лівії і Венесуелі. Як стало відомо минулого тижня з звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), країни ОПЕК скоротили видобуток в березні на 550 тис. б/д - до 30,1 млн б/д.

Разом з тим в п'ятницю нафто-сервісна компанія Baker Hughes повідомила, що кількість діючих бурових установок в США за підсумками минулого тижня збільшилася на 2 одиниці, до 833. Це може стати сигналом зростання видобутку в США на тлі підйому цін на нафту в останні тижні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Теги
нафтаBrentWTI
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки